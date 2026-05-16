Οι μαγευτικές παραλίες της Ελαφονήσου

Απέραντες χρυσαφένιες αμμουδιές και τιρκουάζ κρυστάλλινα νερά. Το σμαραγδένιο νησί της Πελοποννήσου προσφέρει το απόλυτο σκηνικό καλοκαιρινής χαλάρωσης.

Στο νότιο άκρο της Λακωνικής χερσονήσου, η Ελαφόνησος, ένα νησί μόλις 19 τ. χλμ. σε απόσταση 500 μέτρων από την απέναντι ακτή, είναι ένας τόπος βγαλμένος από όνειρο. Μόλις φτάσετε στην Πούντα Λακωνίας, θα επιβιβαστείτε στο φέρι και θα βρεθείτε σε αυτόν τον μικρό παράδεισο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι λόγοι για να αγαπήσετε την Ελαφόνησο και να επιστρέφετε στα τιρκουάζ νερά της κάθε καλοκαίρι είναι πολλοί.

