Τραμπ: Σκοτώθηκε ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους παγκοσμίως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως, σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις.

"Απόψε με δική μου εντολή γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε", ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκάλυψε στην ανάρτησή του την ακριβή τοποθεσία στην οποία έγινε η επιχείρηση.

Ο Αλ Μινούκι, Νιγηριανός υπήκοος, είχε προσδιοριστεί ως "ειδικά χαρακτηρισμένος παγκόσμιος τρομοκράτης" από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2023, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε παλαιότερα κατηγορήσει τη Νιγηρία ότι απέτυχε να προστατεύσει τους χριστιανούς από τους ισλαμιστές μαχητές στο βορειοδυτικό της τμήμα, ευχαρίστησε τη νιγηριανή κυβέρνηση για τη συνεργασία της στην επιχείρηση.

Η Νιγηρία αρνείται ότι κάνει διακρίσεις απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκεία, λέγοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της βάζουν στο στόχαστρο ένοπλες οργανώσεις που επιτίθενται τόσο σε χριστιανούς όσο και σε μουσουλμάνους.

Οι ΗΠΑ είχαν διεξαγάγει πλήγματα στοχοθετώντας μαχητές που συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος στη Νιγηρία τον Δεκέμβριο. Έκτοτε η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 200 στρατιωτικούς για την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης υπηρεσιών πληροφοριών στον στρατό της Νιγηρίας κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και εξεγέρσεων συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα που εξαπλώνονται στη Δυτική Αφρική.

Οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν σε αυστηρά μη μάχιμο ρόλο, είχαν δηλώσει νωρίτερα φέτος στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Νιγηρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ