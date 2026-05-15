Παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό.

Λίβανος: Εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση της Τύρου

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλης της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους ενόψει πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Λιβάνου, κυρίως τους κατοίκους της πόλης της Τύρου: βρίσκεστε κοντά σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ εναντίον των οποίων ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να επέμβει», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Σας προτρέπουμε να απομακρυνθείτε αμέσως από τα κτίρια αυτά και τις γύρω δομές και να μετακινηθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από αυτά», αναφέρεται στο μήνυμα, που συνοδεύεται από χάρτη με την περιοχή που μπαίνει στο στόχαστρο.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε ισραηλινό στρατώνα που βρίσκεται στη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, κατά τη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το φιλοϊρανικό κίνημα δήλωσε σε ανακοίνωση ότι στοχοποίησε τον στρατώνα της Λίμαν, βορείως της Ναχαρίγια, με μια μοίρα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ