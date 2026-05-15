Η άνοδος των ομολόγων πλήγωσε» την Wall Street

Απώλειες 500 μονάδων ο Dow Jones, στο -1,5% ο Nasdaq.

Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την επενδυτική ψυχολογία να επιδεινώνεται μετά την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά ενός έτους, ενώ το νέο «άλμα» των τιμών του πετρελαίου άσκησε επιπλέον πιέσεις στην αμερικανική αγορά.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 500 μονάδων ή 1,07% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 49.526 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 βρέθηκε χαμηλότερα κατά 1,24%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.408 μονάδες. Χειρότερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να κλείνει στις 26.225 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,54%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρή πτώση 6% κατέγραψε η μετοχή της Intel, ενώ οι τίτλοι των Advanced Micro Devices και Micron Technology έχασαν 5,7% και 6,6% αντίστοιχα. Απώλειες 4,4% σημείωσε και η μετοχή της Nvidia, ενώ ο τίτλος της Cerebras Systems υποχώρησε κατά 10%, μετά το ράλι του +68% της Πέμπτης.

Εξαίρεση στο συνολικό πτωτικό κλίμα αποτελεί η μετοχή της Microsoft, με τον τεχνολογικό κολοσσό να ενισχύεται κατά 3% μετά τις αναφορές του Μπιλ Άκμαν πως η Pershing Square ενίσχυσε την θέση της στην εταιρεία.

Στο μεταξύ, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού παγκοσμίως, έφτασε στο 4,56% - το υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 5,1%, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις πως τα επιτόκια θα αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και ότι η ανάπτυξη θα υποστεί πλήγμα.

Οι πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας περίπου στο 40%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, αφού τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό σηματοδότησαν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να αποδειχθούν πιο δύσκολες να περιοριστούν.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν και τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σήμερα πως «το Ιράν δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ» και «ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μόνο εάν η Ουάσιγκτον είναι σοβαρή». Το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες, αλλά και έτοιμο για διπλωματικές λύσεις, ανέφερε ακόμα ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως χάνει την υπομονή του με το Ιράν, επαναφέροντας επιτακτικά το θέμα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός. Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Μετά τη διμερή του συνάντηση στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ο ομόλογός του «θα ήθελε να δει το Στενό του Ορμούζ να ανοίγει», καθώς και ότι «στην Κίνα δεν αρέσει το γεγονός ότι το Ιράν χρεώνει διόδια για τα πλοία που διασχίζουν το Ορμούζ».