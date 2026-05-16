Ιδιωτικό χρέος: Πρεμιέρα στις 20 Μαΐου για το Μητρώο Παρακολούθησης οφειλών

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε χρέος αλλά… χωρίς ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ. Τράπεζες, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ στέλνουν για πρώτη φορά αναλυτικά στοιχεία χρεών πολιτών και επιχειρήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τι θα καταγράφεται και πώς διασφαλίζεται η ανωνυμία των οφειλετών.

Σε λειτουργία μπαίνει στις 20 Μαΐου, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, η ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει το σύνολο των χρεών φυσικών και νομικών προσώπων. Για πρώτη φορά, τράπεζες, servicers, εφορία, ΕΦΚΑ, δήμοι, ΔΕΚΟ, και λοιποί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα διαβιβάσουν στοιχεία για τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία βάση δεδομένων μέσω της οποίας θα παρακολουθείται η πορεία του ιδιωτικού χρέους.

Η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης, και Δημήτρης Παπαστεργίου, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του νέου μηχανισμού, καθώς και τα δεδομένα που θα αποστέλλονται υποχρεωτικά από τους πιστωτές.

Το Μητρώο τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα δέχεται και θα επεξεργάζεται σε ανωνυμοποιημένη μορφή τα στοιχεία που προέρχονται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς πίστωσης, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος φυσικών ή νομικών προσώπων. Στόχος είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του ιδιωτικού χρέους και η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

Όλα τα στοιχεία θα διαβιβάζονται αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή, ώστε να μην μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του οφειλέτη. Ειδικά για το πεδίο του ΑΦΜ οφειλέτη έχει υλοποιηθεί και εφαρμόζεται διαδικασία ψευδωνυμοποίησης, ώστε να μην είναι δυνατή η άντληση της ταυτότητας του οφειλέτη, αλλά να παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης όλων των οφειλών ενός οφειλέτη ανεξαρτήτως πιστωτή. Τα δεδομένα θα διατηρούνται έως και για 20 χρόνια, προκειμένου να αξιοποιούνται σε μοντέλα πρόβλεψης της πορείας του ιδιωτικού χρέους.

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το Μητρώο

Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε οφειλή όπως:

- Ταυτότητα (ID) Οφειλής

- Ταυτότητα Πιστωτή

- Ταυτότητα Οφειλέτη

- Σχέση με την οφειλή. Κατηγοριοποίηση του οφειλέτη της συγκεκριμένης οφειλής αναφορικά με τη σχέση του με την οφειλή (οφειλέτης / εγγυητής / συνοφειλέτης)

- Είδος Οφειλής

- Κατηγορία Οφειλής

- Κατάσταση Οφειλής (εξυπηρετούμενη / Αθέτηση λόγω καθυστέρησης κ.ά.)

- Αρχική Οφειλή (το αρχικό ποσό της οφειλής που βεβαιώθηκε χωρίς τις προσαυξήσεις)

- Ημερομηνία βεβαίωσης αρχικού ποσού οφειλής

- Νόμισμα της (τρέχουσας) οφειλής

- Ένδειξη για το αν υπάρχουν συνοφειλέτες στην οφειλή

- Ποσό από κοινού ευθύνης

- Ποσό προσαυξήσεων

- Δεδουλευμένοι τόκοι, που επιβαρύνουν την αρχική οφειλή

- Συνολικό ποσό τρέχουσας οφειλής

- Συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής

- Ονομαστικό ανεξόφλητο υπόλοιπο αρχικού κεφαλαίου στην ημερομηνία αναφοράς

- Εξασφάλιση οφειλής (Κωδικός για τις παρεχόμενες εγγυήσεις κ.λπ. για την οφειλή).

- Ύψος / αποτίμηση εξασφάλισης, δηλαδή την αξία αποτίμησης των παρεχόμενων εγγυήσεων κ.λπ.

- Ρυθμός προσαύξησης με επιτόκια, αναπροσαρμογές κ.λπ.

- Πλαφόν (αν υφίσταται) των προσαυξήσεων επί της αρχικής οφειλής.

- Εάν υπάρχει ενεργή ρύθμιση στην συγκεκριμένη οφειλή.

- Στοιχεία της Ρύθμισης

- Συνολικό ποσό των καταβολών που έγιναν για την οφειλή στο εξάμηνο αναφοράς.

- Ημερομηνία στην οποία έγινε η τελευταία καταβολή.

- Στοιχεία Δικαστικών ή Διοικητικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την οφειλή.

- Ειδική ένδειξη αν η οφειλή έχει χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτη Είσπραξης από τον πιστωτή.

- Αθέτησης της οφειλής, όπως δίνεται από τον Πιστωτή.

- Ημερομηνία στην οποία αναφέρεται η έκδοση των στοιχείων όπως στάλθηκε από τον Πιστωτή

Οφειλέτες

Τα στοιχεία των οφειλετών που θα διαβιβάζονται είναι:

Ταυτότητα (ID) Οφειλέτη

Οντότητα οφειλέτη

Νομική μορφή οφειλέτη (Α.Ε. / Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε. κλπ.)

Τόπος κατοικίας

Τόπος εργασίας

Χώρα διαμονής

Αν είναι άνεργος ή όχι

Ο κύριος ΚΑΔ του οφειλέτη

Το μέγεθος της επιχείρησης (Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία κλπ.)

Το σύνολο εργαζομένων της επιχείρησης - οφειλέτη σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)

Αν ο οφειλέτης είναι σε κατάσταση πτώχευσης.

Ημερομηνία πτώχευσης

Προθεσμίες διαβίβασης των στοιχείων

Η απόφαση προβλέπει αυστηρές προθεσμίες για τη διαβίβαση των δεδομένων. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα αποστέλλουν στοιχεία δύο φορές τον χρόνο. Η πρώτη έως την 1η Μαΐου για το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και έως την 1η Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η πρώτη αποστολή στοιχείων, που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη λειτουργίας του νέου μηχανισμού παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους.