Trastor: Επιτυχής άντληση 150 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ - Στο 1 ευρώ/μετοχή η τιμή διάθεσης

Η Trastor και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, κατά τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων σ την υπ’αριθμ.23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:

1. Σύμφωνα με την από 13.05.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, συνολικά 150.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι "Νέες Μετοχές") διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, δυνάμει της από 04.05.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η "Αύξηση"). Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η "Τιμή Διάθεσης") καθορίστηκε στο € 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω) και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η "Ελληνική Δημόσια Προσφορά ") και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις από τις ισχύουσες απαιτήσεις περί κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η "Διεθνής Προσφορά " και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η "Συνδυασμένη Προσφορά")

Η Jefferies GmbH ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και οι Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (η " Τράπεζα Πειραιώς "), Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία και Euroxx Χρηματιστηριακή Α .Ε .Π .Ε .Υ . ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά.

Οι Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά .

3. Το ποσοστό διασποράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μετοχών και των Νέων Μετοχών) με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας ανέρχεται σε 16,08%.

4. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς έληξε την 13.05.2026.

5. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 217.079.762 μετοχές, καλύπτοντας τις 150.000.000 Νέες Μετοχές που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 1,45 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 31.673.978 μετοχές, αντιστοιχεί σε ποσό €31.673.978 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), και διαιρείται ως εξής:

(α) 17.464.085 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό € 17.464.085 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

(β) 14.209.893 μετοχές ζητήθηκαν από Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό € 14.209.893 (με βάση την Τιμή Διάθεσης) .

ii) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές, που κατανεμήθηκαν τελικώς στη Διεθνή Προσφορά, όπως περιγράφεται κατωτέρω .

6. Οι 150.000.000 Νέες Μετοχές τελικώς κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i) 18.370.907 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν περίπου σε 12,25% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι " Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς"). Διευκρινίζεται ότι:

(α) 10.166.310 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 55,34 % των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

(β) 8.204.597 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 44,66 % των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ειδικούς Επενδυτές.

(ii) 131.629.093 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν περίπου σε 87,75 % του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 90.000.000 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς .7. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της από 08.05.2026 δεσμευτικής συμφωνίας επένδυσης ( Cornerstone Investment Agreement) ανέλαβε να καλύψει ποσό τουλάχιστον € 50 εκατ. στο πλαίσιο της Αύξησης , και προς εκπλήρωση της υποχρέωσής της ανέλαβε 90.000.000 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσό € 90 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

8. Συνεπεία των ανωτέρω , με την από 15.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού που αντλήθηκε από την Αύξηση .

9. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 75.000.000 ) με την έκδοση εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,5 0 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ποσού € 75.000 .000 θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 197.368.749, διαιρούμενο σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η κάθε μία.

10. Σύμφωνα με τη ν από 08.05. 202 6 σύμβαση τοποθέτησης που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας και των Συντονιστών Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό .

11. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Εισαγωγής, ανήλθαν σε € 150 εκατ. (ήτοι, 150.000.000 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).

12. Επίσης, σημειώνεται ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης περίπου ποσού € 8,2 εκατ., ανήλθαν σε € 141,8 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα ως εξής:

(α) Ποσό €38,6 εκατ . περίπου για την καταβολή του ανταλλάγματος σε σχέση με την αγορά των ακόλουθων 3 κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας: i) ενός επταώροφου κτιρίου, μετά υπογείου, συνολικού εμβαδού 6.469 τ.μ, επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8, ii) ενός εννιαώροφου κ τιρίου, συμπεριλαμβανομένου υπογείου και ισογείου, συνολικού εμβαδού 3.836 τ.μ, επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, και iii) ενός εννιαώροφου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 5.081 τ.μ, επί της οδού Λυκούργου αρ. 5 και Ευπολίδος αρ. 6 και Απελλού αρ. 1 (οι " Εξαγορές ") με την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων σχετικών εσωτερικών και εταιρικών εγκρίσεων,

(β) Το υπόλοιπο ποσό, ύψους €103,2 εκατ ., θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών τόσο των ως άνω Εξαγορών, όσο και κεφαλαιουχικών δαπανών υφισταμένων ακινήτων, και για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων εντός 12 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής στην Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.