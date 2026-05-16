Ποιος είναι ο αμερικανικός όμιλος που «βάζει πόδι» στην ελληνική αγορά πολυετούς κατοικίας

Η παρουσία στην αγορά της Coldwell Banker Greece σηματοδοτεί την είσοδο του αμερικανικού δικτύου Coldwell Banker στην Ελλάδα, με στόχο να αξιοποιήσει τη δυναμική που καταγράφει τα τελευταία χρόνια η αγορά ακινήτων. Ο διεθνής όμιλος με πωλήσεις 256 δις δολάρια. Σε ποιες περιοχές εστιάζει. Ποια είναι η τάση.

Το αποτύπωμά της και τη θέση στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτελούς κατοικίας ενισχύει ολοένα και περισσότερο η Ελλάδα, προσελκύοντας σταδιακά αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές και αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας για κατοικίες σε αστικά κέντρα και παραθεριστικούς προορισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία στην αγορά της Coldwell Banker Greece σηματοδοτεί την είσοδο του αμερικανικού δικτύου Coldwell Banker στην Ελλάδα, με στόχο να αξιοποιήσει τη δυναμική που καταγράφει τα τελευταία χρόνια η αγορά ακινήτων.

Η Coldwell Banker ιδρύθηκε το 1906 στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαθέτει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Το διεθνές δίκτυό της καταγράφει ετήσιο όγκο πωλήσεων περίπου 246 δισ. δολάρια. Περίπου το 30% των συνολικών πωλήσεων αφορά πολυτελείς κατοικίες. Η δραστηριότητα της Coldwell Banker Greece θα επικεντρωθεί στην αγορά κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και στη σύνδεσή τους με διεθνές αγοραστικό κοινό μέσω των ψηφιακών πλατφορμών και του δικτύου συνεργατών του ομίλου. Η ανάπτυξη του δικτύου στην Ελλάδα θα βασιστεί σε συνδυασμό ιδιόκτητων γραφείων και συνεργασιών franchise, με αρχική παρουσία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Επτάνησα.

«Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών περνά σε νέα φάση ωρίμανσης», ανέφερε χθες, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας για την Ελλάδα μεσιτικής εταιρείας, ο Βασίλης Δεληκούρας, διευθυντής της Coldwell Banker Greece.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Henley Private Wealth Migration Report 2025, τα οποία παρουσιάστηκαν από την εταιρεία, περίπου 1.200 εύποροι επενδυτές και αγοραστές μετακινήθηκαν προς την Ελλάδα το 2025. Όπως αναφέρθηκε η χώρα κερδίζει έδαφος ως προορισμός εγκατάστασης εύπορων επενδυτών, εξέλιξη που συνδέεται με τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, αλλά και με την αναζήτηση σταθερότερων προορισμών από αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Σύμφωνα με το Coldwell Banker Global Luxury Trend Report 2026, η διεθνής αγορά πολυτελών κατοικιών περνά σε φάση μεγαλύτερης ισορροπίας μετά τη μεταβλητότητα των προηγούμενων ετών. Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η αγορά luxury κατοικιών συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με τη ζήτηση να διατηρείται σε ποιοτικά ακίνητα. Οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί, ωστόσο κινούνται πιο επιλεκτικά και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη μακροπρόθεσμη αξία του ακινήτου. Η έρευνα καταγράφει επίσης μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την προβολή και την υπεραξία προς την ποιότητα κατοίκησης και την καθημερινή εμπειρία χρήσης του ακινήτου.

Παράλληλα, αυξημένη σημασία αποκτούν η ιδιωτικότητα, η ευεξία, η ευελιξία χρήσης του ακινήτου και η δυνατότητα εξατομίκευσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Coldwell Banker Luxury Survey του Νοεμβρίου 2025, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για κατοικίες με δυνατότητα ανακαίνισης και προσαρμογής στις ανάγκες των αγοραστών, τάση που, σύμφωνα με την παρουσίαση, συνδέεται και με το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων στην ελληνική αγορά.

Η μελέτη καταγράφει ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες μεταφορές πλούτου προς τις νεότερες γενιές, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και την αγορά luxury κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 38 τρισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα περάσουν στις επόμενες γενιές μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της Μεσογείου για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και διεθνείς επενδυτές. Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συμβούλων και συνεργατών που θα συνδέει την ελληνική αγορά με ένα διεθνές αγοραστικό κοινό υψηλών απαιτήσεων», σημείωσε, επίσης, ο κ. Δεληκούρας.