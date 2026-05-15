Σε χαμηλά μίας εβδομάδας ο χρυσός με απώλειες 2,5%, στο -8% το ασήμι

Οι εντεινόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταών επτά ημερών διαμορφώθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο να ενισχύονται, καθώς οι εντεινόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αυξάνουν τις πιθανότητες αύξησης για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν χαμηλότερα κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν στα 4.560,20 δολάρια/ουγγιά, ενώ στην spot αγορά το μέταλλο έχασε 2,3% στα 4.555,63 δολάρια/ουγγιά. Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός έχασε 2,5%.

Την ίδια στιγμή, απώλειες άνω του 8% σημείωσε το ασήμι, κλείνοντας στα 76,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πλατίνα και παλλάδιο έχασαν 3,7% και 1,6% κλείνοντας στα 1.979,95 δολάρια και στα 1.413,50 δολάρια αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού παγκοσμίως, έφτασε στο 4,56% - το υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2025, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις πως τα επιτόκια θα αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και ότι η ανάπτυξη θα υποστεί πλήγμα.

Οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας περίπου στο 40%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, αφού τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό σηματοδότησαν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να αποδειχθούν πιο δύσκολες να περιοριστούν.