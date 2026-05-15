Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους. Η πιο τρανή απόδειξη αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Κατακτώντας πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς. Όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο που προηγήθηκε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στο συνέδριο της ΝΔ.

«Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα. Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια 3η τετραετία. Πρέπει να θυμηθούμε πρώτα που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε. Να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

«Να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους ατελείωτα λουκέτα. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Νέοι ξενιτεύονταν. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Τότε, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Έλεγα το 2016 ότι μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απώθησης των νέων της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τ.Φ. Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ο μέσος είναι ήδη στα 1500 ευρώ και στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται το δημόσιο χρέος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτός είναι και ο λόγος που θυμάμαι και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Καταφέραμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και δήλωσε πως αισθάνθηκε περήφανος που άκουσε τον Κύπριο Πρόεδρο να ευχαριστεί την Ελλάδα που έστειλε δύο φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας» και «διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις».

«Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο που επίσης είχα θέσει. Έλεγα το 2016 ότι δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Χάρη σε όλους εσάς έγινε. Κερδίσαμε την αποδοχή των πολλών, φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όταν δεν τα καταφέρνουμε σας κοιτάμε στα μάτια και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις. «'Αλλαξε ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρευστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Είναι μια αλυσίδα αβεβαιότητας που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνοντας πως το μόνο κόμμα που έχει σχετική στρατηγική είναι η ΝΔ.

«Μέσα σε μια 10ετία η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε κυβερνητικό έργο με κύκλο προτεραιοτήτων», ανέφερε και υπενθύμισε τι έγινε κατά την πρώτη τετραετία με πρώτο την επανάσταση του gov.gr.

Η δεύτερη τετραετία, είπε, στρέφεται κυρίως στην κοινωνία και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και τα μεγάλα έργα.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται επιτέλους σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια γεωτρήσεις. Τις πρώτες τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι διανύουμε τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών και μίλησε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες τονίζοντας πως είναι πραγματικότητα.

«Φτάνουμε στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κύκλους με αυτόν που οδηγείς στην Ελλάδα του 2030», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το σύνθημα ‘το είπαμε , το κάναμε' είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε. Έχω στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2023 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανεργίας, τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τις αυξήσεις στο δημόσιο - μεγαλύτερες στα σώματα ασφαλείας, στους υγειονομικούς, στους συνταξιούχους - το ρόλο της παιδείας με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται χώρα πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, την ανακαίνιση 430 σχολείων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το διεθνές απολυτήριο, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια.

Μητσοτάκης: «Η ΝΔ είναι ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε στη λειτουργία των πρώτων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στις αναφορές που υπήρχαν στο πρόγραμμα του 2023 για την υγεία. Είπε ότι στην υγεία συντελείται μεγάλη αλλαγή και πως όλη η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας και των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, για τις μικρότερες αναμονές στα επείγοντα και στα χειρουργεία με το βραχιολάκι, για τον ψηφιακό φάκελο, την άυλη συνταγογράφηση και τα ραντεβού μέσω του myhealth, για τον προσωπικό βοηθό για τα ΑμεΑ, για τους δωρεάν προσυμπτωματικούς ελέγχους.

«Όλα αυτά συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της ΝΔ. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα. Είμαι υπερήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς και κάνουμε κάτι για την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις νέες ηλικίες. Στο πρόγραμμα μας ήταν δέσμευση ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και πόσο χρήσιμο είναι το 112. Μιλήσαμε για τη συνεχή αναβάθμιση του gov.gr, τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, την επέκταση των ΑΠΕ, για τα νέα «πράσινα» αστικά λεωφορεία, για τις κάμερες στους δρόμους και τα γήπεδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να σας ζητήσω αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Τιμήσαμε το συμβόλαιο που υπογράψαμε με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτά που θα σας πούμε για το 2030, θα τα κάνουμε και αυτά. Αυτό αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε απέναντι μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα , ναι στο τίποτα. Θυμάμαι που κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το φράχτη στον Έβρο. Κοντά τους συνασπίζονται και άλλοι. Ακουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη ενώ άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα οι τράπεζες», συνέχισε ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ξανά ποτέ σε επιτήρηση.

«Είναι δικαίωμα οποιουδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως αδιάβαστος», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως «εμείς το χρέος το εξαφανίζουμε , το μειώνουμε καθημερινά».

«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό οι δυνάμεις τους συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα», υπογράμμισε. «Από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν απορώ γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος, η εμπάθεια, το μίσος», πρόσθεσε.

«Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους»

«Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για "θεριστές" όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό. Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας. Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία σε αχαρτογράφητα νερά», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε κάθε νέα ιδέα».

«Η ΝΔ είναι το κόμμα που καλείται και πάλι να γίνει ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε ξανά για μια δημιουργική συνέχεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη. «Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός. Κανείς σήμερα δεν έχει αύριο αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η επόμενη τετραετία της ΝΔ πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάτασης του πρωτογενούς τομέα», υπογράμμισε.

«Πάνω από όλα η μεγαλύτερη πρόκληση, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης», συμπλήρωσε.

«Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει του απαντώ: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα κα αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί μείναμε συνεπείς σε όσα είπαμε ότι θα κάνουμε. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ΝΔ προηγείται του δεύτερου κόμματος με διπλάσιο ποσοστό», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει η ΝΔ να έχει τρίτη τετραετία γιατί τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σε μια κρίσιμη συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της Αγροτικής Πολιτικής και να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες της κρίσης. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά;», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό», ανέφερε.

«Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ είπε πως το πρόγραμμα της επόμενης κυβερνητικής θητείας συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο:

Η βάση του τριγώνου η οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά, ανέφερε, είναι η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια.

Στην τρίτη πλευρά, είπε, είναι η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Έχουμε προτείνει αλλαγές σε τουλάχιστον 30 άρθρα. Χρειαζόμαστε κόφτη δαπανών ώστε η χώρα να μη κινδυνεύσει ποτέ ξανά από χρεοκοπία. Επιστολική ψήφο και εντός Ελλάδος. Καθιέρωση μοναδικής 6ετούς θητείας Προέδρου της Δημοκρατίας, επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλαγή του άρθρου 86, περιορισμό του ρόλου της βουλής στη διερεύνηση τυχόν ευθυνών υπουργών, να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες τέμνονται με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν αν θα ψηφίσουν τα άρθρα που συμφωνούν, η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα», πρόσθεσε.

«Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω αλλά να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας, της σιγουριάς. Είμαστε και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να απευθυνθώ σε κάθε νεοδημοκράτισσα και νεοδημοκράτη. Εσείς ξέρετε καλύτερα τι σημαίνει αγάπη για την παράταξη και ευθύνη για τη χώρα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί , τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης, τώρα να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 , στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές», ανέφερε.

«Ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία. Η εντολή που θα ζητήσει η ΝΔ αύριο από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν θα είναι μία εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τόσο στρατηγικές συμμαχίες, 12 μίλια στο Ιόνιο. «Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το 2030 ως σημαντικό ορόσημο. Είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην 4η δεκαετία του 21ου αιώνα. Σηματοδοτεί το έτος που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Μια νέα Ελλάδα σε έναν νέο κόσμο. Θα ήταν κρίσιμο να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας», πρόσθεσε και υπενθύμισε όσα είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930 στα 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

«Τώρα η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή με πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2027 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο να βρεθεί παντού. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του.