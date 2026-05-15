Αγωγή κατά της Euroclear από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας - Διεκδικεί αποζημίωση 249 δισ.

Δικαστήριο της Μόσχας επικύρωσε την αγωγή που κατέθεσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατά της Euroclear (διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός με έδρα το Βέλγιο) με την οποία απαιτεί αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη με τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων ύψους 18,17 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (249,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων) σύμφωνα με του δικηγόρους της Euroclear.

Οι δικηγόροι δήλωσαν επίσης ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για μια δίκαιη δίκη.

Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025, ως αντίδραση σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη —τα οποία τηρούνται κυρίως στην Euroclear— για την εξασφάλιση δανείου προς την Ουκρανία.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, «η οποία αναγνώρισε τις ενέργειες της Euroclear ως παράνομες».

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αμφισβητήσουμε τις παράνομες ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ