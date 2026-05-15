Εβδομαδιαίο ράλι άνω του 10% για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το brent.

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν τις συναλλαγές της εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ επανάφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν κατά 3,8% στα 105,02 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent κέρδισαν 3,17% και διαμορφώθηκαν στα 109,07 δολάρια/βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το WTI σκαρφάλωσε υψηλότερα κατά 10,1%, ενώ το brent κέρδισε 7,72%.

Μιλώντας στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως χάνει την υπομονή του με το Ιράν, επαναφέροντας επιτακτικά το θέμα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός. Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Μετά τη διμερή του συνάντηση στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ο ομόλογός του «θα ήθελε να δει το Στενό του Ορμούζ να ανοίγει», καθώς και ότι «στην Κίνα δεν αρέσει το γεγονός ότι το Ιράν χρεώνει διόδια για τα πλοία που διασχίζουν το Ορμούζ».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι η Κίνα θα εργαστεί παρασκηνιακά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Ορμούζ. «Είναι πολύ προς το συμφέρον τους να ανοίξουν ξανά τα στενά», είπε ο Μπέσεντ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σήμερα πως «το Ιράν δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ» και «ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μόνο εάν η Ουάσιγκτον είναι σοβαρή». Το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες, αλλά και έτοιμο για διπλωματικές λύσεις, ανέφερε ακόμα ο Ιρανός ΥΠΕΞ.