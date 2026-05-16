Σε δημογραφικό «κατήφορο» η Ελλάδα: Μόλις ένα στα 4 νοικοκυριά έχουν παιδιά - Ποιες χώρες απολαμβάνουν baby boom

Λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά (ηλικίας έως 18 ετών) στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας έναν δημογραφικό «κατήφορο» που δεν έχει φρένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το το 2025, από τα 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ, μόνο 47,4 εκατομμύρια (ποσοστό 23,4%) είχαν παιδιά, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι λίγο υψηλότερο (26,2%).

Το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκε στη Σλοβακία (35,4%), την Ιρλανδία (30,8%) και την Κύπρο (28,2%). Στο αντίθετο άκρο βρισκόταν η Φινλανδία (18,2%), η Λιθουανία (18,4%) και η Γερμανία (19,9%).

Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά με παιδιά στην ΕΕ ήταν ζευγάρια με παιδιά (14,7% του συνόλου των νοικοκυριών), μονογονεϊκές οικογένειες (3,0%) και άλλοι τύποι νοικοκυριών με παιδιά (5,6%). Στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα αφορούσε ζευγάρια με παιδιά (18,1%).

Το δημογραφικό πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι το 50,2% των νοικοκυριών της ΕΕ με παιδιά είχε 1 παιδί, το 37,6% είχε 2 παιδιά και το 12,2% είχε 3 ή περισσότερα παιδιά.

Τα νοικοκυριά με ένα παιδί ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Πορτογαλία (61,8% του συνόλου των νοικοκυριών με παιδιά), τη Βουλγαρία (60,4%) και τη Μάλτα (59,5%).

Μεταξύ 2016 και 2025, ο αριθμός των νοικοκυριών στην ΕΕ με ενήλικες χωρίς παιδιά αυξήθηκε κατά 19,2% (από 63,9 εκατομμύρια σε 76,1 εκατομμύρια) και ο αριθμός των νοικοκυριών που αποτελούνται από ζευγάρια χωρίς παιδιά αυξήθηκε κατά 3,3% (από 47,3 εκατομμύρια σε 48,9 εκατομμύρια).

Αντίθετα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια), ενώ οι λοιποί τύποι νοικοκυριών με παιδιά μειώθηκαν κατά 3,5% (από 11,8 εκατομμύρια σε 11,4 εκατομμύρια).

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 46,6% των οικογενειών με παιδιά είχε μόνο ένα παιδί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έκανε η Palmos Analysis, στη χώρα μας σε σύνολο 4,05 εκατ. νοικοκυριών, ένα παιδί είχαν 495 χιλιάδες, δύο παιδιά είχαν 418 χιλιάδες και τρία ή περισσότερα είχαν μόνο 149 χιλιάδες.

Τέσσερις στις δέκα Ελληνίδες ηλικίας έως 34 ετών δεν θέλουν ή δεν ξέρουν αν θέλουν να κάνουν παιδιά. Μάλιστα οι νέοι άνδρες είναι πιο θετικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνουν γονείς απ' ό,τι οι γυναίκες, ανατρέποντας τα στερεότυπα που ήθελαν τις δεύτερες να νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη να γίνουν μητέρες.

Το δραματικό αυτό συμπέρασμα που μαρτυρά την αλλαγή νοοτροπίας των νέων απέναντι στη γονεϊκότητα, Παρότι το 65% των νέων έως 34 ετών δηλώνουν πως θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, το ποσοστό του «όχι» είναι διπλάσιο στις γυναίκες απ' ότι στους άνδρες. Συγκεκριμένα το 42% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας δεν επιθυμούν να γίνουν μητέρες ή δεν είναι σίγουρες ότι το θέλουν, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι μόλις 18%.

Οι νέοι άνδρες δηλώνουν κατά 82% ότι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ενώ οι νέες γυναίκες είναι πολύ πιο επιφυλακτικές σε ποσοστό 58%.

Επιπλέον, τρεις στους τέσσερις νέους έως 34 ετών δεν έχουν παιδιά, ενώ στις γυναίκες 35-44 ετών το ποσοστό είναι 28%, αγγίζοντας τα όρια γονιμότητας. Όποιες πολιτικές και αν εφαρμοστούν σήμερα θα αποδώσουν μετά από τουλάχιστον 15 χρόνια, επιβεβαιώνοντας το βάθος της δημογραφικής κρίσης.