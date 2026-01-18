Τουρισμός: Με ούριο άνεμο μπαίνει το 2026 παρά το «μπλόκο» των εορτών

Αυξάνουν οι πτήσεις και οι προκρατήσεις, αλλά τα μπλόκα και ο αδύναμος χειμώνας φρενάρουν, προς ώρας, την πλήρη απογείωση.

Με παρακαταθήκη τις καλές επιδόσεις του 2025 και ώθηση από την δημοφιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μπαίνει η επόμενη χρονιά για τον τουρισμό. Οι πρώτες ενδείξεις δε για το νέο έτος, χαρακτηρίζονται ευοίωνες, παρότι το «μπλόκο» που έβαλαν οι αγρότες στις μετακινήσεις φάνηκε να κοστίζει στον εορταστικό τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ενισχυμένες οι αεροπορικές θέσεις

Στην περίπτωση των αεροπορικών μετακινήσεων για παράδειγμα, προκύπτει ότι ο πρώτος μήνας του έτους έχει αυξημένες προσδοκίες, παίρνοντας την σκυτάλη από την περσινή καλή πορεία του τουρισμού. Σύμφωνα με το INSETE Intelligence, η μεταβολή των αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις δείχνει αύξηση 8% για τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, ενώ κατά 7,7% αυξημένες είναι οι αεροπορικές θέσεις και για τον Φεβρουάριο.

Στις βασικές αγορές τροφοδότες για το πρώτο δίμηνο συγκαταλέγονται η Γερμανία - που παραδοσιακά αποτελεί την πρώτη πηγή τουριστών της ελληνικής αγοράς - η Κύπρος και η Ιταλία - οι ροές από την τελευταία αυξάνουν συνεχώς την τελευταία διετία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, η οποία επίσης ενισχύεται σταθερά.



Η ίδια αισιοδοξία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026 απορρέει και από την ζήτηση που καταγράφουν οι tour operators και οι αεροπορικές, ειδικά όσοι και όσες δραστηριοποιούνται στις δυο σημαντικές αγορές του ελληνικού τουρισμού - Γερμανία και Βρετανία.

Κινητικότητα στους tour operators

Η αύξηση των προκρατήσεων αλλά και η διάθεση για διακοπές αλά ελληνικά είναι εμφανής, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η περίοδος των προκρατήσεων όπου τα πακέτα διακοπών προς την χώρα μας προσφέρονται με προνομιακές τιμές μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να διαρκέσει έως και τον Μάρτιο. Υπό αυτό το πρίσμα βέβαια και παρότι η εκκίνηση γίνεται από καλή αφετηρία, τονίζουν ότι είναι ακόμα νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από τις αεροπορικές οι οποίες υποδέχονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου έτους με εξαιρετικές προσφορές στους ναύλους τόσο για Ελλάδα όσο και για προορισμούς του εξωτερικού. Οι ενέργειες δείχνουν να αποδίδουν καρπούς ενισχύοντας ήδη τις κρατήσεις όχι μόνο για το πρώτο τρίμηνο του έτους αλλά και για το Πάσχα που πέφτει φέτος στις 10 Απριλίου ακόμα και για το καλοκαίρι, δεδομένου ότι προσφέρονται εισιτήρια σε προνομιακές τιμές μέχρι και τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.

Το «πλήγμα» της εορταστικής περιόδου

Την ίδια στιγμή βέβαια αμφίσημα είναι τα μηνύματα για τον χειμερινό τουρισμό, καθώς τα χιόνια εσχάτως ξεκίνησαν και η εορταστική περίοδος δεν απέδωσε τα μέγιστα, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.



Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των μπλόκων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας, πολλοί ήταν οι Έλληνες που ακύρωσαν ή ανέβαλαν τα ταξίδια τους. Ενδεικτικά η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας μέσω της προέδρου της, Σοφίας Φλέγκας, είχε κάνει λόγο για απώλειες που υπερβαίνουν το 70% κατά την εορταστική περίοδο. Αντίστοιχα φορείς του Πηλίου επεσήμαναν ότι έκαναν Χριστούγεννα με μάξιμουμ το 50% των κρατήσεων», ενώ σημείωναν ότι ήταν περιορισμένη η κινητικότητα και για την Πρωτοχρονιά», ενώ και στα Τρίκαλα φορείς έκαναν λόγο για μείωση 50% των αναμενόμενων προκρατήσεων, καθώς τα μπλόκα φρέναραν ακόμα και τους επισκέπτες από τις γύρω περιοχές που επισκέπτονται την πόλη για τον περίφημο Μύλο των Ξωτικών. Στην περίπτωση της Δράμας, οι αρμόδιοι υποδείκνυαν απώλειες της τάξης του 40% από τις αρχικές προσδοκίες.

Όσο για την «άσπρη μέρα» που αναμένουν να δουν τα χιονοδρομικά και οι πλησίον αυτών προορισμοί, δεν υπάρχουν ακόμα ασφαλείς εκτιμήσεις.

Τα ρεκόρ του 2025

Το στοίχημα σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο καθώς ο κλάδος καλείται να ξεπεράσει τον ήδη εντυπωσιακό εαυτό του, αφού και το 2025 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ.

Να θυμίσουμε ότι από άποψη αφίξεων ήδη στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 4,4% ενώ οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 35,26 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 33,79 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Δεδομένου μάλιστα ότι το 2024 έκλεισε με 35,95 εκατ. αφίξεις, περίπου 600 χιλιάδες περισσότερες από ότι το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους, το νέο ρεκόρ θεωρείται βέβαιο και φέτος.

Αντίστοιχα τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,9% και διαμορφώθηκαν στα 22,386 δισ. ευρώ.