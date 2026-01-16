Όμιλος Mitsis: Νέο ξενοδοχειακό brand και επενδύσεων συνέχεια το 2026

Ποια ξενοδοχεία εντάσσονται στο νέο brand Canvas που αποτυπώσει τη φιλοσοφία της ζεστής και αυθεντικής φιλοξενίας και πώς προχωρούν οι άλλες επενδύσεις του Ομίλου.

Σφήνα στις διεθνείς αλυσίδες φιλοξενίας που αυξάνουν το αποτύπωμά τους στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά μπαίνει ο Όμιλος Mitsis, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, λανσάροντας ένα νέο brand ξενοδοχείων που συνδυάζει τις all inclusive διακοπές με την προσιτότητα.

O λόγος για το Canvas by Mitsis, που δημιουργήθηκε με στόχο να αποτυπώσει τη φιλοσοφία της απλής, ζεστής και αυθεντικής φιλοξενίας, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του. Εμπνευσμένο από τον καμβά, το σημείο όπου ξεκινά κάθε δημιουργία, το brand καλεί τους επισκέπτες να «γιορτάσουν ό,τι έχει σημασία μέσα από τις καθημερινές στιγμές χαράς».

Το Canvas by Mitsis προσφέρει προσιτές, all-inclusive διακοπές και περιλαμβάνει τα 4* ξενοδοχεία Alexander the Great στη Χαλκιδική, Belvedere και Messonghi στην Κέρκυρα, Cretan Village στην Κρήτη, Family Village στην Κω και Petit Palais στη Ρόδο.

«Το Canvas by Mitsis αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο στην εξέλιξη της εταιρικής μας ταυτότητας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου και ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες μιας νέας γενιάς ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές, απλές αλλά ουσιαστικές εμπειρίες. Το νέο brand συνδυάζει την απλότητα με τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας, παραμένοντας πιστό στις θεμελιώδεις αξίες ποιότητας, φροντίδας και συνέπειας που διαχρονικά μας χαρακτηρίζουν» ανέφερε σχετικά ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis.

Διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική ξενοδοχία

Σημειωτέον ότι οι η αλυσίδα Mitsis αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα η οποία έχει παρουσία στον τουρισμό τα τελευταία 50 χρόνια, χαράζοντας τη δική της πορεία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας.

Σήμερα διαθέτει 24 ξενοδοχεία και 14 κέντρα Σπα και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο χαρτοφυλάκιό του σε διάφορους προορισμούς της χώρας (Αθήνα, Πειραιάς, Καμένα Βούρλα, Κέρκυρα, Κρήτη, Κω, Σαντορίνη, Ρόδο και Χαλκιδική).

Παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία, με το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη έως το 2028 να ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ και να αφορά τόσο υφιστάμενες μονάδες του χαρτοφυλακίου του όσο και νέα ξενοδοχεία καθώς και νέες συμφωνίες διαχείρισης μονάδων ανά την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο τρέχει, το mega project για τη ριζική ανακαίνιση του «Mitsis Grand Hotel» στη Ρόδο ύψους 80 εκατ. ευρώ , το οποίο προβλέπει νέα δωμάτια και πολυτελείς κατοικίες, δημιουργία food hall, εμπορικού κέντρου και εμπλουτισμένες υποδομές αναψυχής ενώ προχωρά και η ανακαίνιση του Rodos Maris στο Κιοτάρι.

Επιπλέον, ο όμιλος έχει αποκτήσει τα δικαιώματα αξιοποίησης της έκτασης στο Γκολφ Αφάντου, όπου σχεδιάζεται μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις της Μεσογείου, με τους Περιβαλλοντικούς Όρους για το γήπεδο, να έχουν εγκριθεί τον Νοέμβριο του περασμένου έτους από την διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου, η συνολική επένδυση θα φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, μια μαρίνα, ένα εμπορικό κέντρο (shopping center), τουριστικές κατοικίες καθώς και το εκσυγχρονισμένο γήπεδο γκολφ που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών παικτών.

Παράλληλα φαίνεται να προχωρά και η επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ στα Καμμένα Βούρλα. Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβρη του 2025 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η έγκριση του νέου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου για τις Ιαματικές Πηγές Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της ιστορικής λουτρόπολης της Φθιώτιδας. Το σχέδιο, που καλύπτει συνολική έκταση 456,9 στρεμμάτων, στοχεύει στη μετατροπή της περιοχής σε σύγχρονο τουριστικό και ιαματικό προορισμό, με έμφαση στην ήπια ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Τέλος ο όμιλος αναλαμβάνει και την διαχείριση ξενοδοχείων στρατηγικής σημασίας και επεκτείνεται σε νέους προορισμούς. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα απέκτησε το Messonghi και ανέλαβε την διαχείριση του Belvedere στην Κέρκυρα, που θα ενταχθούν στο νέο brand, ανέλαβε το Alexander the Great, στη Χαλκιδική ενώ άνοιξε τις πύλες του και το Mitsis N’U Piraeus Port, το boutique city hotel στον Πειραιά.