Η υποτιμημένη ιταλική πόλη με το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο

Αυτή η ανεξερεύνητη πόλη του ιταλικού Βορρά φιλοξενεί το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο σύμφωνα με τα World Culinary Awards.

Απονεμήθηκαν και φέτος τα World Culinary Awards, τα «Όσκαρ της γαστρονομίας», όπως είναι γνωστά, τα οποία έχουν στόχο να προωθήσουν την παγκόσμια γαστρονομική κουλτούρα και να ενθαρρύνουν τον γαστρονομικό τουρισμό. Σύμφωνα με αυτά, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου για το 2025 βρίσκεται στην Ιταλία. Όχι όμως σε κάποιον από τους διάσημους προορισμούς, αλλά σε μια μικρή πόλη, μια ανάσα από τη Βενετία, που προσφέρει μια αυθεντική ιταλική εμπειρία μακριά από τα πλήθη των τουριστών.

Ποιο είναι το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου για το 2025

Τα World Culinary Awards αποτελούν τον «αδελφό» θεσμό των World Travel Awards που από το 1994 τιμούν την αριστεία στον τουρισμό και στα ταξίδια. Η σημαντικότερη κατηγορία των γαστρονομικών βραβείων είναι, φυσικά, αυτή του «καλύτερου εστιατορίου στον κόσμο». Φέτος, το πρώτο βραβείο πήγε στο Le Calandre στην ιταλική πόλη Πάντοβα, ένα από τα πολλά εστιατόρια που δημιούργησε ο Max Alajmo, ο οποίος κάποτε ήταν ο νεότερος σεφ που κέρδισε τρία αστέρια Michelin.

