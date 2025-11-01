Όλυμπος: 4 γραφικά χωριά για το Σαββατοκύριακο

Ο μυθικός Όλυμπος κρύβει στις πλαγιές χωριά - διαμάντια που προσφέρονται για ενδιαφέρουσες εκδρομές και εξερευνήσεις όλες τις εποχές.

Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της χώρας, Διατηρητέο Οικοσύστημα της UNESCO και κατοικία των δώδεκα θεών. Το εντυπωσιακό υψόμετρο (2.918 μ.), τα μοναδικά φυσικά τοπία και η μυθική γοητεία του καθιστούν τον Όλυμπο πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Στο βουνό των θεών θα βρείτε μοναδικής ομορφιάς χωριά μέσα στην πανέμορφη φύση, τα οποία αποτελούν ιδανική βάση για να απολαύσετε την περιπλάνηση στις πλαγιές του βουνού και να ανακαλύψετε τις ομορφιές του.

Τέσσερα πανέμορφα χωριά του Ολύμπου

Λιτόχωρο

Κλασική βάση για εξερεύνηση του μυθικού βουνού αποτελεί το γραφικό Λιτόχωρο, στους πρόποδες της ανατολικής πλευράς του, σε απόσταση 25 χλμ. από την Κατερίνη. Είναι είναι η πύλη του Ολύμπου, όμως να απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Από την κεντρική πλατεία ξεκινά ο λαβύρινθος με τα στενά δρομάκια, ενώ στην κορυφή του οικισμού βρίσκεται το παλιό χωριό. Σπίτια μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, νεοκλασικά καπετανόσπιτα, μικρές συνοικιακές πλατείες, πέτρινες βρύσες και εκκλησίες συνθέτουν την εικόνα των οικισμών. Οι φυσιολάτρες μπορούν να επισκεφθούν το φαράγγι του ποταμού Ενιπέα μέσα από μία εντυπωσιακή διαδρομή με αφετηρία τους Μύλους, σε υψόμετρο 400 μ. Το μονοπάτι με την πυκνή βλάστηση (αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής πεζοπορικής διαδρομής Ε4) οδηγεί σε ξύλινα γεφυράκια που συνδέουν τμήματα του φαραγγιού, ενώ περνά από το Άγιο Σπήλαιο (εδώ έζησε ο Άγιος Διονύσιος ως ασκητής), το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου (15ος αιώνας) και πανέμορφους καταρράκτες με φυσικές πισίνες λίγο πριν τα Πριόνια (1.100μ.).

