Επέκταση της τουριστικής περιόδου «βλέπει» η αγορά

Πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας κρατούν «ζωντανό» το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε χάρη στη γειτνίασή τους με τη θάλασσα, είτε μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, αθλητικά events και δράσεις στη φύση.

Με το κλείσιμο του Οκτωβρίου και τους δύο δυναμικούς μήνες του Φθινοπώρου που έδωσαν τον τόνο για την επέκταση της θερινής τουριστικής περιόδου, η σκυτάλη περνά πλέον στους ορεινούς προορισμούς. Οι εκδρομές για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου σηματοδοτούν την έναρξη της χειμερινής σεζόν, που φαίνεται να ξεκινά με θετικούς οιωνούς.

Πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ωστόσο, κρατούν «ζωντανό» το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε χάρη στη γειτνίασή τους με τη θάλασσα, είτε μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, αθλητικά events και δράσεις στη φύση.

Ήπειρος: Διαχρονική γοητεία και σταθερές προοπτικές

Η Ήπειρος παραμένει σταθερά μέσα στους κορυφαίους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, αν και, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Σπύρος Σουρέλης, το 2025 καταγράφεται μια πτώση στις πληρότητες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση και στην προσωρινή απουσία της ισραηλινής αγοράς, η οποία επανήλθε μόλις στα τέλη Αυγούστου.



Παρά ταύτα, η Ήπειρος παραμένει προορισμός τεσσάρων εποχών: τα Ζαγοροχώρια και τα Τζουμέρκα έχουν έντονη τουριστική κίνηση τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές, ενώ το Μέτσοβο διατηρεί σταθερή ροή επισκεπτών χάρη στο χιονοδρομικό του κέντρο.

Η περιοχή, σύμφωνα με τον κ.Σουρέλη, παραμένει ισχυρός τουριστικός προορισμός για την ηπειρωτική Ελλάδα, με αυξανόμενη επισκεψιμότητα άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο, αλλά χαμηλή κίνηση τον χειμώνα, όταν οι ξένοι επισκέπτες είναι ελάχιστοι και η αγορά βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους Έλληνες. Για αυτό και το αίτημα για αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων κρίνεται καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, η βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού, και η προσεχής ολοκλήρωση του Ε65, δημιουργούν νέα δεδομένα για την περιοχή. «Η Ήπειρος έχει πια το υπόβαθρο για σταθερή και ποιοτική ανάπτυξη και αυτό φαίνεται χρόνο με τον χρόνο», τονίζει ο κ. Σουρέλης.

Καρπενήσι: Ορεινή αυθεντικότητα 365 ημερών

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς τονίζει ότι η περιοχή έχει εξελιχθεί σε προορισμό 365 ημερών. Ο θρησκευτικός τουρισμός, με επίκεντρο το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, που προσελκύει πάνω από 300.000 επισκέπτες τον χρόνο, σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες δράσεις ενισχύουν το τουριστικό προϊόν. Το Καρπενήσι έχει επενδύσει στον φυσιολατρικό και αθλητικό τουρισμό: μονοπάτια, rafting, ιππασία και υπαίθριες δραστηριότητες προσελκύουν οικογένειες και ταξιδιώτες κάθε ηλικίας. Το καλοκαίρι, η πόλη μετατρέπεται σε «προπονητική βάση» για ομάδες της Super League και αθλητές που αναζητούν ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο το Καρπενήσι έλκει ταξιδιώτες από διάφορες χώρες του εξωτερικού, πολλοί εκ των οποίων επιστρέφουν στον προορισμό.

Η βελτίωση των οδικών υποδομών (λιγότερο από τρεις ώρες από την Αθήνα, περίπου τέσσερις από τη Θεσσαλονίκη) διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους επισκέπτες. Μάλιστα, ειδικά για την 28η Οκτωβρίου, οι περισσότεροι επισκέπτες αναμένονται από Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Όπως αναφέρει ο κ.Κακαβάς, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημαντικές είναι και οι επενδύσεις και τον ιδιωτών σε καταλύματα και εστίαση. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η γαστρονομία με τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα να δίνουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της περιοχής ως «ορεινής απόδρασης με ταυτότητα».

Πιερία: Ο Όλυμπος ως διεθνές brand

Η Πιερία έχει ήδη πάρει «μπροστά», με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλή Τσιτλακίδη, να σημειώνει ότι το ενδιαφέρον για τη φετινή χειμερινή περίοδο είναι αυξημένο. Το Ελατοχώρι υποδέχεται ήδη επισκέπτες, ενώ περιοχές όπως το Λιτόχωρο και ο Παλαιός Παντελεήμονας παραμένουν ανοιχτές όλο τον χρόνο, προσφέροντας το σπάνιο προνόμιο να απολαμβάνεις βουνό και θάλασσα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εύκολη πρόσβαση και η ισχυρή ταυτότητα του Ολύμπου ως διεθνές brand ενισχύουν την εικόνα της περιοχής. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιτλακίδης, «η Πιερία έχει την τύχη να διαθέτει έναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο φυσικό προορισμό, που μπορεί να στηρίξει τουρισμό 12 μηνών».

Πελοπόννησος: Ισορροπία βουνού και πόλης

Η Πελοπόννησος παραμένει από τους πιο «πλήρεις» προορισμούς της χώρας, συνδυάζοντας βουνό, θάλασσα και πολιτισμό. Όπως εξηγεί μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ΕΙδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, η περιοχή χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο «πυλώνες»: τους ορεινούς και τους city break προορισμούς.

Στην καρδιά της ορεινής Αρκαδίας δεσπόζει η Γορτυνία με τη Δημητσάνα, τη Στεμνίτσα και τη Βυτίνα. Τόποι με αυθεντική αρχιτεκτονική, φυσική ομορφιά και ιστορικό βάθος. Στην ανατολική πλευρά ξεχωρίζει ο Πάρνωνας, με τον Κοσμά και τα γραφικά του χωριά, ενώ στην ορεινή Κορινθία οι περισσότεροι επισκέπτες κατευθύνονται στα Τρίκαλα και τη Γκούρα.

Στον αντίποδα, το Ναύπλιο κρατά σταθερά την πρώτη θέση στους αστικούς προορισμούς, ενώ η Μονεμβασία και η Καλαμάτα παρουσιάζουν σταθερή ροή επισκεπτών όλο τον χρόνο, με έντονη δραστηριότητα την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Το 2025 εξελίσσεται περισσότερο από θετικά για την Πελοπόννησο, με αύξηση περίπου 20% σε έσοδα, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2024, όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας οδεύει προς νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης, ενώ η Περιφέρεια ετοιμάζει νέα καμπάνια τουριστικής προβολής, προβάλλοντας την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει ο τόπος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μπαίνοντας σε μια περίοδο ακόμη μεγαλύτερης εξωστρέφειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

