Αυτή είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης για να επισκεφθείτε φέτος

H χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlesmarkt της Νυρεμβέργης αποτελεί από μόνη της αφορμή για ένα γιορτινό ταξίδι.

Ιστορικές πλατείες που μετατρέπονται σε παραμυθένια σκηνικά, εκκλησίες και κάστρα που σε ταξιδεύουν στο χρόνο, παραδοσιακές λιχουδιές και ζεστό κρασί. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για μια γιορτινή απόδραση στην Ευρώπη; Για να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε πού θα πάμε φέτος τα Χριστούγεννα, το Time Out μόλις δημοσίευσε μια λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2025. Η κορυφαία βρίσκεται –πού αλλού;– στη Γερμανία και είναι μία από τις πιο παλιές της Ευρώπης.

Christkindlesmarkt, Νυρεμβέργη: Η απόλυτη γιορτινή εμπειρία

Η Christkindlesmarkt της Νυρεμβέργης που στήνεται κάθε χρόνο στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, τη Hauptmarkt, είναι μια από τις παλαιότερες και πιο γνωστές χριστουγεννιάτικες αγορές στον κόσμο. Οι πάγκοι της ξεχειλίζουν από χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπισκότα αμυγδάλου Spekulatius, Lebkuchen (γερμανικά αρτοσκευάσματα με μέλι), ζεστό κρασί και gingerbread. Η αγορά λειτουργεί από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ζήσουν την απόλυτη γιορτινή εμπειρία.

