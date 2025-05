Αυξάνονται και πληθαίνουν τα διεθνή brands στην Αθήνα. Ποια έχουν διευρύνει την παρουσία τους στην πρωτεύουσα. Η άνοδος της μέσης τιμής και των εναλλακτικών καταλυμάτων.

Η σταθερή ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών επισκεπτών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τα συνεχή ρεκόρ του κλάδου αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας εν γένει, είναι μερικοί από τους παράγοντες που τοποθετούν ψηλά την Ελλάδα στις προτιμήσεις των επενδυτών που αναζητούν ξενοδοχειακές επενδύσεις. Θέση που διατηρείται τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας να αναβαθμίσει το ξενοδοχειακό μείγμα της χώρας με περισσότερα πεντάστερα, να αυξήσει την διείσδυση των διεθνών αλυσίδων και τον αριθμό των εναλλακτικών καταλυμάτων, καθώς και την μέση τιμή και τα έσοδα.

Είναι ενδεικτικό ότι από το το 2017 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την GBR Consulting, 11 νέες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν κάνει την είσοδό τους μόνο στην Αττική, με αποτέλεσμα το 2024 να λειτουργούν 23 αλυσίδες και 40 διεθνή brands εντός της πρωτεύουσας. Πλέον το αποτύπωμα των πεντάστερων φτάνει στο 43% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της Αθήνας, ποσοστό που ανεβαίνει στο 52% του συνόλου, αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός δωματίων που ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες. Αντίστοιχα και στην κατηγορία των 4 αστέρων τα ποσοστά φτάνουν το 12% και το 25% αντίστοιχα.

Μεταξύ των διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων που έχουν κάνει την είσοδό τους ή επεκτείνει την παρουσία τους στην Αττική τα τελευταία οκτώ χρόνια εντοπίζει κανείς την Marriott International η οποία εγκαινίασε το 2018 το Perianth (Design Hotels) σε συνεργασία με την Hotel Brain, το 2019 το Academia of Athens (Autograph Collection) και τον Μάιο του 2022 το Moxy Athens City.

Λίγο νωρίτερα, στις στις 10 Μαΐου 2021 έκανε το ντεμπούτο του και το Athens Capital (MGallery) του διεθνούς ομίλου της Accor, η οποία διαθέτει και το 4άστερο design ξενοδοχείο, Ιbis Styles Athens Routes, στο κέντρο της Αθήνας.

Δυναμική είσοδο στην πρωτεύουσα έκανε το ίδιο διάστημα και η Brown Hotels με ξενοδοχεία όπως το Dave Red, το Brown Acropol, το Kubic House και το Lighthouse Athens ενώ στις μονάδες του κέντρου προστέθηκαν το Wyndham Athens Residences, το Dolce Attica Riviera και το Ramada Attica Riviera.

Την διεύρυνση της παρουσίας της στην Αθήνα δρομολογεί το τελευταίο διάστημα και η Hilton αφενός μέσω της μεγάλης επένδυσης ύψους 340 εκ. της ΤΕΜΕΣ, βασικού μετόχου της Ionian Hotel Enterprises. Το ιστορικό Hilton που έχει μετονομαστεί σε Ilisian, θα φέρει τα βραβευμένα brand Conrad και Waldorf Astoria. Παράλληλα βέβαια, τον Σεπτέμβριο του 2025 θα ανοίξει τις πύλες του και το Tapestry Collection by Hilton στην Ευρυπίδου ενώ θα ακολουθήσουν τα Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton και Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton.

Τη θέση του παλιού Esperia στην οδό Σταδίου 22 που έκλεισε το 2010 πήρε το NYX Athens το 2023, του ομίλου Fattal Hotel Group που έχει διευρύνει την παρουσία του στην Αθήνα και με το Leonardo Boutique Athens ενώ δρομολογεί ξενοδοχειακά projects και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Απόβαση στη χώρα έκανε και το περίφημο One&Only Resorts με το πολυτελές One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, που άνοιξε τον περασμένο χρόνο ενώ ήδη από το 2019 η Four Seasons Hotels and Resorts εγκαινίασε το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, που αποτελεί έναν από τους πιο πολυτελείς προορισμούς στην περιοχή.

Μόλις το 2019 ξεκίνησε να έχει παρουσία στην Ελλάδα και η εισηγμένη στο Nasdaq αλυσίδα Selina Hospitality που προσανατολίζεται να καλύπτει τις ανάγκες των millennials και της Gen Z. H αρχή έγινε με το Selina Centavrus Pelion στην Μακρυνίτσα, ενώ έναν χρόνο αργότερα λειτούργησε στο κέντρο της Αθήνας το Theatrou Athens στην Πλατεία Θεάτρου το οποίο διαθέτει 100 δωμάτια.

Με σχέδια για ξενοδοχεία όπως το Radisson Individuals και το Radisson Red στην περιοχή του Κολωνακίου εντείνει την παρουσία της στη πρωτεύουσα και η Radisson Hotel Group ενώ η Ανάβυσσος υποδέχεται τα Vincci Hotels, από τις πιο σημαντικές ξενοδοχειακές αλυσίδες της Ισπανίας, με το EverEden Beach Resort Hotel στην Ανάβυσσο, που προσφέρει πολυτελείς υπηρεσίες φιλοξενίας.

Από τα νησιά στην Αττική έρχεται και η HIG Capital, μέσω της ξενοδοχειακής της επωνυμίας Ella Resorts, η οποία έχει στα σκαριά δύο πρότζεκτ. Αφενός το πρώην «Ξενοδοχείο της Χούντας» στην Αγία Μαρίνα, το οποίο απέκτησε και σχεδιάζει την ανακαίνισή του και την μετατροπή του σε πεντάστερο με περισσότερα από 400 δωμάτια και συνολική δυναμικότητα 835 κλινών αλλά και ένα ακόμα ξενοδοχείο που θα κατασκευαστεί εντός του logistic park που σχεδιάζει στον Ασπρόπυργο.

Αυξάνονται και τα εναλλακτικά καταλύματα

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ότι και ο κλάδος της μη ξενοδοχειακής διαμονής συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσω του Airbnb. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική αυξήθηκε κατά 16% μεταξύ 2023 και 2024, προσελκύοντας κυρίως διεθνείς επισκέπτες. Παρότι μάλιστα από τον Δεκέμβριο του 2024 θεσπίστηκε νέος νόμος που απαγορεύει την έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης για το κέντρο της Αθήνας (δημοτικές ενότητες 1, 2 και 3) η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2025 αναφέρει ότι τον Ιανουάριο, καταγράφηκαν 213 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +23 χιλ. ή +12.1% σε σύγκριση με τα 190 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Αντίστοιχα τον Φεβρουάριο, τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 216 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 10,2% από τα 196 χιλ. του αντίστοιχου μήνα του 2024 ενώ και τον Μάρτιο, ο αριθμός των καταλυμάτων ανήλθε σε 222 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση τον Μάρτιο του 2024.

Εντός Αττικής δε αυξήθηκε και ο αριθμός των μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων κατά 37% - από 896 το 2019 σε 1.231 το 2024. Συνεπώς, προστέθηκαν 335 νέες τουριστικές μονάδες κατά την εν λόγω περίοδο, κυρίως χωρίς κατηγοριοποίηση, αλλά και 125 μονάδες που φέρουν μία από τις κατηγορίες 1 έως 5 κλειδιών.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει την σταθερή δυναμική του προορισμού και προοικονομεί, εκτός απροόπτου, αύξηση της ζήτησης αλλά και αύξηση των εσόδων, αφού αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον δεύτερο μήνα του τρέχοντος έτους, όπου η σεισμική δραστηριότητα της Σαντορίνης σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες εξελίξεις μείωσαν τις αφίξεις κατά 0,8% σε σχέση με πέρυσι και την μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία στο 44% από 46% πέρυσι, η μέση τιμή δίκλινου δωματίου κινήθηκε ανοδικά φτάνοντας τα 79 ευρώ από 71 ευρώ πέρυσι.