Αυξάνονται και πληθαίνουν οι διεθνείς αλυσίδες στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη - Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες

Η ηγετική θέση της Marriott και τα άλλα brands που συναπαρτίζουν τη χρυσή δεκάδα.

Όλο και περισσότερους παίκτες της διεθνούς αγοράς ξενοδοχείων, προσελκύουν τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, με τις συναλλαγές και τις εξαγορές να συνεχίζονται ακόμα και εν μέσω θέρους. Σύμφωνα δε με την τελευταία ανάλυση της GBR Consulting από το 2018 μέχρι και σήμερα τα ξενοδοχεία που υπάγονται στην ομπρέλα ενός διεθνούς brand έχουν αυξηθεί κατά 80%, ενώ κατά 78% αυξήθηκαν τα σχετικά δωμάτια.

Τα ξενοδοχεία που άλλαξαν χέρια μέσα στο καλοκαίρι

Ενδεικτικό της κινητικότητας αυτής ήταν και το φετινό καλοκαίρι, με τρεις ξενοδοχειακές συμφωνίες να προχωρούν στις υπογραφές. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2023, η Mare S.A., που ανήκει στους Μανώλη και Νίκο Βαρκαράκη, απέκτησε το 4-αστέρων ξενοδοχείο Sunshine Crete Village και το πεντάστερο Sunshine Crete Beach. Τα 2 ξενοδοχεία, με συνολική δυναμικότητα 330 δωματίων, βρίσκονται στην περιοχή Κουτσουνάρι στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Έναν μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η Reggeborgh Invest, απέκτησε το 75% του ξενοδοχείο 5 αστέρων Corfu Palace από τον Χρήστο Φωκά έναντι περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο 5 αστέρων το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας και διαθέτει 106 δωμάτια και σουίτες, θα ανακαινιστεί πλήρως διατηρώντας τον μοναδικό του χαρακτήρα.

Τον Οκτώβριο δε, η HIG Capital απέκτησε ένα ημιτελές ξενοδοχείο γνωστό και ως «το ξενοδοχείο της Χούντας» από τη Eurobank, μια συμφωνία που σύμφωνα με την GBR Cosnulting προσέγγισε τα 22 με 23 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή της Αλθαίας κοντά στο Λαγονήσι, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε απόσταση 15 λεπτών από το αεροδρόμιο της Αθήνας και θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Ella Resorts.

Η διεθνοποίηση του ξενοδοχειακού δυναμικού συνεχίζεται απρόσκοπτα τα τελευταία χρόνια ενόσω ο ελληνικός τουρισμός επιτυγχάνει να αποκρούει κρίσεις - από χρηματοπιστωτικές έως υγειονομικές. Να θυμίσουμε ότι ο τουριστικός κλάδος παρά την δεκαετή χρηματοοικονομική κρίση κατάφερε να αναπτυχθεί φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το 2019 ενώ ανέκαμψε ταχύτερα από βασικούς ανταγωνιστές του και από την υγειονομική κρίση που τράβηξε χειρόφρενο παγκοσμίως στα ταξίδια.

Την τελευταία πενταετία δε, η τάση είναι ακόμα πιο έντονη, με τα διεθνή brands που ανοίγουν τις πύλες τους στη χώρα μας να σημειώνουν αύξηση της τάξης του 80%, περιλαμβάνοντας τόσο διεθνείς αλυσίδες που σχετίζονται με tour operators όσο και άλλες που λειτουργούν αυτόνομα επεκτεινόμενες σε όλο τον κόσμο.

90 ξενοδοχεία σε tour operators και 35 διεθνείς αλυσίδες

Στην περίπτωση των διεθνών αλυσίδων που είναι άμεσα σχετιζόμενες με tour operators εντοπίζονται σήμερα 90 ξενοδοχεία που προσφέρουν 20.360 δωμάτια και ανήκουν σε διεθνές εμπορικό σήμα τουριστικού πράκτορα.

Η λίστα των βασικών παικτών δε, περιλαμβάνει την Tui και την Der Touristik. Η πρώτη έχει παρουσία στην Ελλάδα με εμπορικά σήματα όπως το Club Lookea, το Club Marmara, το Club Magic Life κ.λπ. αλλά και με brands υπό τη σημαία της Atlantica Hotels, της οποίας κατέχει το 50%. Όσο για την Der Touristik, δίνει το «παρών» με εμπορικά σήματα όπως Sentido, COOEE και Club Calimera.

Όσον αφορά τις διεθνείς αλυσίδες που δεν σχετίζονται με tour operator, φτάνουν τις 35 και διαθέτουν σήμερα 160 ξενοδοχεία με 26.540 δωμάτια που υπάγονται σε συνολικά 68 εμπορικά τους σήματα. Κι αυτό όταν προ πενταετίας, το 2018, τα ξενοδοχεία που ανήκαν σε μια διεθνή αλυσίδας έφταναν μόλις τα 89 προσφέροντας 14.869 δωμάτια. Μέσα σε μια πενταετία δηλαδή, υπήρξε αύξηση της τάξης του 80% όσον αφορά τα ξενοδοχεία και 78% όσον αφορά τα δωμάτια.

Τα περισσότερα εξ αυτών μάλιστα αφορούν μονάδες πολλών αστέρων, αν σκεφτεί κανείς ότι το 14% των ξενοδοχείων και το 18% των δωματίων πέντε αστέρων ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες που δεν σχετίζονται με τουριστικούς πράκτορες. Για μια τάξη μεγέθους να αναφέρουμε ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στην κατηγορία 4 αστέρων φτάνουν το 2% και 6% αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία των 3 αστέρων τα ποσοστά είναι ακόμα μικρότερα.

Η ηγετική θέση της Marriott International

Στην κορυφή της λίστας με τις διεθνείς αλυσίδες που έχουν έντονο αποτύπωμα στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά βρίσκεται η Marriott International η οποία ελέγχει το 20% των προσφερόμενων δωματίων υπό ξένο brand. Παρότι σήμερα αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς μεταξύ των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 2014 η Marriott δεν ειχε παρουσία στην ελληνική αγορά (σ.σ. το 2013 η σύμβαση για το Ledra Marriott της Αθήνα, νυν Grand Hyatt Athens, έληξε και δεν ανανεώθηκε). Δύο χρόνια μετά βέβαια, το 2015 το Domes of Elounda ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην ομπρέλα της Marriott, Autograph Collection, αποτελώντας το πρώτο ξενοδοχείο του συγκεκριμένου brand σε Ελλάδα και Μεσόγειο.

Έκτοτε μάλιστα η διεθνής αλυσίδα συνέχισε να επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, μετά και τις εξαγορές στις οποίες προχώρησε. Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 ολοκλήρωσε την εξαγορά της Starwood Hotels & Resorts, η οποία διέθετε τότε 1 Sheraton στην Ελλάδα, 8 ξενοδοχεία που ανήκαν στη συλλογή The Luxury Collection, συμπεριλαμβανομένου του Arion Astir Palace και 2 Westin Resorts, συμπεριλαμβανομένου του Westin Athens Astir Palace. Σήμερα το Astir Palace λειτουργεί ως Four Seasons Astir Palace. Με την εξαγορά της Starwood η εταιρεία απέκτησε επίσης το πλειοψηφικό πακέτο των Design Hotels, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2021 η Marriott κατέχει πλήρως τα Design Hotels.

Η εταιρεία έχει επιστρέψει πλέον και στην Αθήνα με το άνοιγμα του Athens Marriott (πρώην Metropolitan) το 2019, ενώ επεκτάθηκε και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς - το πρώτο Moxy άνοιξε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019 ενώ στις αρχές 2022 άνοιξε το Moxy Athens City στην πλατεία Ομονοίας. Επιπλέον και το brand του Autograph Collection διεύρυνε την παρουσία του με το Domes Noruz που άνοιξε το 2016, το Academia of Athens που έκανε εγκαίνια το 2019, το Domes of Corfu που άνοιξε τις πύλες του το 2021, το Monasty στη Θεσσαλονίκη αλλά και το Domes Aulus Zante που άνοιξαν πέρυσι.

Η χρυσή δεκάδα των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων

Πέρα από την Marriott βέβαια, την πίτα των διεθνών brand που έχουν έντονη παρουσία στη χώρα συμπληρώνουν η πρώτη διεθνής ξενοδοχειακή αλυσίδα με ελληνικές καταβολές, Sani / Ikos Group, η οποία έχει το 10% των προσφερόμενων δωματίων της συγκεκριμένης αγοράς και η Wyndham hotels & resorts, το ποσοστό της οποίας φτάνει στο 9%. Ακολουθούν οι αλυσίδες Labranda Hotels & Resorts, Όμιλος Louis, Accor, Brown Hotels, Domes Resorts και Hyatt International, με ποσοστό 5% έκαστη και έπεται η IHG με ποσοστό 4%. Οι υπόλοιπες 25 διεθνείς αλυσίδες που εντοπίζοντα στη χώρα, διαθέτουν σωρρευτικά το 27% των προσφερόμενων σχετικών δωματίων.

Όσο για τους προορισμούς που επιλέγουν να τοποθετήσουν το πολυτελές προϊόν τους τα διεθνή brands, όπως διαπιστώνει κανείς από τον χάρτη της GBR Consulting, περιλαμβάνουν πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Χαλκιδική.

Για τη συνέχεια, υπάρχει ήδη λίστα με διεθνείς παίκτες που σχεδιάζουν να τοποθετηθούν στο ελληνικό τουρισμό. Αυτή περιλαμβάνει το One & Only - το One & Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα έκανε πρόσφατα εγκαίνια ενώ ένα ακόμα One & Only θα ανοίξει στην Κέα - αλλά και ονόματα όπως Banyan Tree, Six Senses, Rosewood (μέσω του Blue Palace στην Κρήτη), Conrad της Hilton κ.ά.