Τουρισμός: Ελλάδα «κοιτάζουν» τα διεθνή ξενοδοχειακά brands

Οι όμιλοι και τα fund που αυξάνουν το αποτύπωμά τους - Οι νέες αφίξεις - Οι ηχηρές παρουσίες και οι μεγάλες απουσίες από την εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο ελληνικός τουρισμός, με μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες που έχουν τοποθετηθεί ήδη στη χώρα, να αναζητούν τρόπους να αυξήσουν το αποτύπωμά τους και άλλες να διερευνούν τις προοπτικές τους για να κάνουν την είσοδό τους σε αυτή. Η συνθήκη χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγοράς «ευνοϊκή», αφενός γιατί υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες προς αξιοποίηση κι αφετέρου γιατί η διείσδυση των ξένων brands παραμένει χαμηλή, εν συγκρίσει τουλάχιστον με άλλα κράτη-μέλη που βασίζουν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους στο τουριστικό προϊόν.

«Μόνο το 9% των Brands στην Ελλάδα είναι διεθνές, όταν στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 22% και όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται στο 45%» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Φωτόπουλος, Associate Director, Hospitality Colliers Greece, από το βήμα της 24ου συνεδρίου της Prodexpo που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε ότι το ενδιαφέρον των ξένων ξενοδοχειακών brands αλλά και των διεθνών luxury brands να εισέλθουν στην Ελλάδα είναι μεγάλο, συνθήκη που ευνοείται από το γεγονός ότι υπάρχει χώρος περαιτέρω ανάπτυξης τόσο του luxury όσο και του mid scale και του economy τουρισμού.

Οι όμιλοι και τα fund που αυξάνουν το αποτύπωμά τους

Στη λίστα με τους επενδυτές που σχεδιάζουν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους, περιλαμβάνεται για παράδειγμα το αμερικανικό fund HIG Capital Advisors LLC, το οποίο σχεδιάζει να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του πέντε ελληνικά ξενοδοχεία στη νησιωτική αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Το fund βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση τριών ξενοδοχείων στην Κρήτη εκ των οποίων ένα βρίσκεται στο Ρέθυμνο, ενός σε έναν άλλο δημοφιλή νησιωτικό προορισμό και ενός ακόμη στην ηπειρωτική χώρα, όπως είχε αναφέρει το καλοκαίρι ο Κωνσταντίνος Μπήτρος, διευθύνων σύμβουλος της Inventio, του αποκλειστικού συνεργάτη της HIG Capital στην Ελλάδα.

Το πιο πρόσφατο απόκτημα μάλιστα της εταιρείας στην Κρήτη, αναμένεται να εγκαινιαστεί μέσα στο 2024, όπως ανέφερε στην Prodexpo, ο Κώστας Σιδέρης, Chief Operating Officer της Inventio και να ενταχθεί στο brand Ella Resorts, το οποίο ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2021. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Μπήτρος, σε παλαιότερη ενημέρωση δημοσιογράφων, το 4 αστέρων Aldiana Club Kreta που βρίσκεται στον Μόχλο του Αγίου Νικολάου, θα αναβαθμίσει από τα 150 στα 370 δωμάτια και το ύψος του project, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του ξενοδοχείου, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ. Πλάνο ανακαίνισης υπάρχει και για το ξενοδοχείο της Κέρκυρας σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Σιδέρης ενώ στόχος του fund είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με 6.000 δωμάτια στην Ελλάδα και 10.000 δωμάτια στη Μεσόγειο, επεκτεινόμενο σε Ιταλία και Ισπανία.

Στην ενίσχυση της παρουσίας του στην Ελλάδα, με διπλασιασμό των ξενοδοχείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του έως το 2025, εστιάζει ο γαλλικός ξενοδοχειακός όμιλος Accor. Στο επενδυτικό στόχαστρο του γαλλικού ομίλου, με αιχμή την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Ελλάδα, βρίσκονται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και νησιά, όχι μόνο μεγάλα όπως η Πάρος και η Μύκονος, αλλά και μικρότερα. Άλλωστε όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν στελέχη του η ο bleisure τουρισμός - ο συνδυασμός δουλειάς (business) και αναψυχής (leisure) - αποτελεί ανερχόμενη τάση και ταιριάζει στο τουριστικό προϊόν που διαθέτει η χώρα.

Την είσοδό της στην Ελλάδα σχεδιάζει η Louvre Hotels

Νέο ξενοδοχειακό πόλο εντός ελληνικών συνόρων επιδιώκει να δημιουργήσει και η Louvre Hotels, όπως ανέφερε στο κοινό της Prodexpo ο Adam Konieczny, Development Director Europe της Louvre Hotels Group. «Έχουμε μεγάλη διάθεση να αναπτυχθούμε στην Ελλάδα, μέσω των διαφορετικών brands τριάστερων και τετράστερων που διαθέτουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι η επέκταση στην Ελλάδα μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω franchise είτε μέσω συνεργατών που ήδη έχουν επενδύσει σε άλλες αγορές, όπως η Ολλανδία και η Ουγγαρία.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία, η οποία χαρακτηρίζεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος της Ευρώπης, ανήκε μέχρι το 2014 στην αμερικανική Starwood Capital Group. Εκείνη τη χρονιά ωστόσο εξαγοράστηκε από την κινεζική Jin Jiang International Holdings Co. Ltd. κι έκτοτε αναπτύσσει τα 6 brands που διαθέτει, Sapovar, Golden Tulip, Royal Tulip, Hotels & Preferences, Campanile και TemptinPlaces. Η Louvre Hotels Group ελέγχει 1.700 ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 147.168 δωματίων, και μετρά 45 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή αγορά. Σύμφωνα δε με παράγοντες του κλάδου, αναζητά ευκαιρίες εντός της χώρας εδώ και αρκετό διάστημα, εστιάζοντας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Ρόδος.

Οι ηχηρές αφίξεις των τελευταίων χρόνων

Στα προαναφερθέντα έρχονται να προστεθούν και οι πολυτελείς αλυσίδες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια απόβαση στη χώρα αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και διευρύνοντας τις προοπτικές ανόδου των τιμών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την Aman Resorts που ανέλαβε από τον Αύγουστο του 2012 την διαχείριση του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, την Four Seasons που ανέλαβε την άνοιξη του 2018 τη διαχείριση του Αστέρα Βουλιαγμένης, αλλάζοντας το status της εγχώριας ξενοδοχειακής αγοράς, την W Hotel και την Mandarin Oriental που διαχειρίζεται το Costa Navarino στο Navarino Bay αλλά και την One & Only, που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες της στα πρώην «Αστέρια Γλυφάδας» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Για τα επόμενα χρόνια είναι ήδη προγραμματισμένες και άλλες αφίξεις, όπως η διεθνούς φήμης πολυτελής αλυσίδα Banyan Tree του Ομίλου Accor η οποία αναμένεται να κάνει εγκαίνια το 2025 και μάλιστα στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για τη μεγάλη επένδυση Varko Bay της RND Investments ύψους 182 εκατ. ευρώ που θα αναπτυχθεί στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, απέναντι από τη Λευκάδα. Το project περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες, εστιατόρια, μπαρ και τουριστική μαρίνα.

Οι απουσίες

Παρόλα αυτά, από τη χώρα απουσιάζουν αρκετές από τις μεγάλες αλυσίδες που ξεχωρίζουν στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα. Στις απουσίες εντάσσονται οι Ritz-Carlton, St. Ergas, JW Marriott και EDITION της Marriot. Απών είναι η αλυσίδα Rosewood Hotels & Resorts η οποία διαχειρίζεται 30 «one-of-a-kind» luxury ξενοδοχεία σε 18 χώρες με 25 νέες ιδιοκτησίες να είναι υπο κατασκευή. Εκτός ελληνικής αγοράς είναι και ονομαστή Six Senses, μια κορυφαία επωνυμία του Ομίλου Intercontinental (IHG) o οποίος έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά με άλλες επωνυμίες.