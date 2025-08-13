Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ονομαστικές τιμές την περίοδο 2019 – 2024 κατά 28,1% (στα 1.341 ευρώ), ενώ την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός έχει μεταβληθεί σωρευτικά κατά 16,8%. Κατά συνέπεια η πραγματική αύξηση των μέσων αποδοχών είναι της τάξης του 11,3%.

Κατά 16,8% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή την τελευταία εξαετία, ενώ την ίδια περίοδο ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 28% περίπου. Ετσι, παρότι άγγιξε τα επίπεδα του 2009 (προ κρίσης), δεν κάλυψε πλήρως τις απώλειες λόγω του υψηλού πληθωρισμού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Έτσι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών (ειδικά εκείνων με χαμηλό εισόδημα) υποχώρησε αντί να αυξηθεί, καθώς δεν καρπώθηκαν ακέραι την αύξηση των πραγματικών μισθών στην οικονομία.

Η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης επί σχεδόν δύο χρόνια - από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2025 - σύμφωνα με τη Eurostat.

«Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ονομαστικές τιμές την περίοδο 2019 – 2024 κατά 28,1% (από 1.046 ευρώ σε 1.341 ευρώ), ενώ την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός έχει μεταβληθεί σωρευτικά κατά 16,8%. Άρα, από το 28,1% της αύξησης του μέσου μισθού το 16,8% το έχει απορροφήσει ο πληθωρισμός, με αποτέλεσμα η πραγματική του αύξηση να είναι 11,3%, αφήνοντας έτσι το πραγματικό επίπεδο του μέσου μισθού στην χώρα μας κατά 22% χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο μισθό του 2009» αναφέρουν ο ομότιμος καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββας Γ.Ρομπόλης και ο Δρ. του Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλειος Γ. Μπέτσης.

Όπως επισημαίνουν, ο μέσος μισθός το 2009 στην Ελλάδα ήταν στο 80,3% του μέσου όρου της Ευρώπης και το 2023 ήταν στο 46,7% του μέσου όρου της Ευρώπης, λόγω των ασκούμενων από το 2009 και μετά Μνημονιακών πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης στην χώρας μας.

Ειδικά τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα – δηλαδή στα νοικοκυριά που κατ εξοχήν εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό – επηρεάζονται δυσανάλογα από το πληθωριστικό ράλι. Σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι έκπληξη που τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν την δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, μετά τους Βούλγαρους.

Η πορεία του μέσου μισθού στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας το 2024 σημείωσε θετικές επιδόσεις που συνοψίζονται στις εξής: