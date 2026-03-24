Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ψηφιακής διακυβέρνησης

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης η έδρα της κοινοπραξίας IMPACTS-EDIC.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς η έδρα της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας IMPACTS-EDIC εγκαθίσταται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, μετά από ψηφοφορία, η χώρα μας ανέλαβε την προεδρία της συνέλευσης των κρατών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, ενώ την αντιπροεδρία ανέλαβαν η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 69 εκπροσώπων από 13 χώρες, καθώς και στελεχών δημόσιων διοικήσεων, εμπειρογνωμόνων ψηφιακής διακυβέρνησης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η συνάντηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εργασιών της κοινοπραξίας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη νέας γενιάς διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Η κοινοπραξία IMPACTS-EDIC (Innovative Massive Public Administration interConnected Transformation Services) συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030. Στόχος της είναι η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για τη διασύνδεση των δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών και η δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών που θα μπορούν να αξιοποιούνται από πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της κοινοπραξίας ανέρχεται σε περίπου 18 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των δράσεων της υπολογίζεται σε τέσσερα έτη. Η IMPACTS-EDIC αποτελεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών για τον σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υλοποίηση διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποιώντας κοινές αρχιτεκτονικές, εργαλεία και υποδομές διαλειτουργικότητας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων:

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική διασυνοριακών πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας διοίκησης

ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων για τη δημόσια διοίκηση

εργαλεία συν-δημιουργίας διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών

ρυθμιστικό sandbox διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών-μελών

υποδομές ασφαλούς διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, στη μείωση των διοικητικών εμποδίων στις διασυνοριακές υπηρεσίες και στην υλοποίηση των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030, που προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η IMPACTS-EDIC φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων της Ευρώπης για την ανάπτυξη και επαναχρησιμοποίηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών χωρίς ψηφιακά σύνορα και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. «Η φιλοξενία της έδρας της κοινοπραξίας στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση των ψηφιακών υποδομών και πολιτικών της Ευρώπης», προσθέτει.