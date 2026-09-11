Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ για τον Φεβρουάριο του 2026, ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,81%

Ετήσια αύξηση κατά 3,81% σημείωσε ο μέσος μισθός μέσα σε ένα έτος και διαμορφώθηκε στα 1.220 ευρώ (μεικτά), απέχοντας 580 ευρώ από τον στόχο που έθεσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της πρόσφατης ΔΕΘ, για μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ το 2030.

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ για τον Φεβρουάριο του 2026, ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,81% (από 1.176,17€ σε 1.220,95€) και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 13,20% (από 831,50€ σε 941,24€).

Αντίστοιχα το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,80% (από 54,67€ σε 56,20€), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 13,20% (52,66€ σε 59,61€) και στο σύνολο αυξήθηκε κατά 2,98% (από 54,64€ σε 56,27€). Υπενθυμίζεται πως το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών (56,15€) αντιπροσωπεύει το 89,35% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών (62,84€),

Ωστόσο στις επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε πολύ λιγότερο κατά 0,62% (από 59,47€ σε 59,84€) και ο μέσος μισθός κατά 1,10% (από 1.377,00€ σε 1.392,18€).

Αξίζει να σημειωθεί πως στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.061,24€, ενώ φτάνει στα 1.482,24€ στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.614.779, εκ των οποίων 2.540.603 σε κοινές επιχειρήσεις και 74.176 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Η αναλογία ανδρών-γυναικών ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων είναι 53,21%-46,79%.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 20,65% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 42,66% ηλικίας έως 39 ετών. Το 59,58% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 88,64% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, το 1,48% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 9,88% χώρας εκτός Ε.Ε.

Παράλληλα, το 21,20% των υπαλλήλων απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 13,06% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 12,04% στην «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» και το 6,73% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Η πιο δημοφιλής ειδικότητα είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου» (απασχολείται το 25,13% του συνόλου των ασφαλισμένων). Το 27,55% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 19,89% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 11,76% είναι «Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες επαγγέλματα».

Τον τελευταίο χρόνο τέλος (2/2025-2/2026) ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,02% (από 2.490.420 σε 2.540.603 ασφαλισμένους). Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 7,07% (από 277.446 σε 297.068 ασφαλισμένους).

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,98% (από 21,51 σε 21,72 ημέρες), ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα έμεινε σταθερή στις 15,79 ημέρες.