Το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου έγιναν 632.537 προσλήψεις και 642.244 απολύσεις, η πλειοψηφία των οποίων στους κλάδους της εστίασης και της εκπαίδευσης.

Μπορεί το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών, όμως μέσα στην «καρδιά» του καλοκαιριού και μεσούσης της τουριστικής σεζόν, οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, με τις τελευταίες να αφορούν κυρίως νέα παιδιά χωρίς ειδίκευση και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο απασχόλησης του διμήνου η πολυπληθέστερη ομάδα των νέων θέσεων εργασίας αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών (107.066 τον Ιούνιο και 94.917 τον Ιούλιο). Οι ανάγκες των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης για θέσεις εποχικού χαρακτήρα καλύφθηκαν - όπως όλα δείχνουν- από νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, οι οποίοι το φθινόπωρο συνήθως επιστρέφουν στις σχολές τους ή αναζητούν πιο μόνιμες θέσεις.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου έγιναν 632.537 προσλήψεις και 642.244 απολύσεις, η πλειοψηφία των οποίων στους κλάδους της εστίασης και της εκπαίδευσης (λόγω λήξης της σχολικής χρονιάς).

Άλλωστε οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης το γ' τρίμηνο του 2026, είχαν δηλώσει επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Η υποχώρηση των προθέσεων προσλήψεων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλά ένα περιβάλλον όπου οι εργοδότες επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους, λόγω της επιβράδυνσης της αναπτυξιακής δυναμικής και του περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που στήριξε σημαντικό μέρος των πρόσφατων επενδύσεων. Την ίδια στιγμή, η διεθνής συγκυρία εντείνει την αβεβαιότητα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος να επηρεάζουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Η αγορά Ιουνίου -Ιουλίου

Σύμφωνα με το ΠΣ «Εργάνη», κατά το μήνα Ιούνιο καταγράφηκε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 4.088 θέσεις εργασίας, αφού οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 348.147, ενώ οι αποχωρήσεις σε 344.059.

Από τις 344.059 συνολικά αποχωρήσεις, οι 108.952 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 235.107 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων μεταξύ Ιουνίου 2026 και Ιουνίου 2025, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά -11.580 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό Ιούνιο.

Τον Ιούλιο καταγράφηκε μείωση της μισθωτής απασχόλησης, με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -13.795 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 284.390, ενώ οι αποχωρήσεις σε 298.185.

Ωστόσο αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2026, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.994.155 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.671.019, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του επταμήνου να είναι θετικό κατά 323.136 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Οι κλάδοι που ξεχώρισαν με τις περισσότερες αναγγελίες πρόσληψης ήταν αυτοί των καταλυμάτων, της εστίασης και του λιανεμπορίου. Οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας συνδέονται εύλογα με τους top κλάδους και αφορούν τον τουρισμό και την εστίαση (μάγειροι, σερβιτόροι, καμαριέρες κλπ). Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις αναζητούν και διοικητικά στελέχη όπως πωλητές, ταμίες, γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου κ.α.