Πλειστηριασμοί: Επιστρέφει το ηλεκτρονικό «σφυρί» για ακίνητα μεγαλοοφειλετών

Στις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος πλειστηριασμών για 43 ακίνητα. Από 1.000 ευρώ έως 1,247 εκατ. ευρώ οι τιμές εκκίνησης. Πίεση για ένταξη στις 72 δόσεις.

Σε κλοιό αναγκαστικών μέτρων βρίσκονται οι οφειλέτες της εφορίας, με την ΑΑΔΕ να επαναφέρει, μετά τη θερινή ανάπαυλα, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το «σφυρί» χτυπά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στον κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα, από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις, με τιμές πρώτης προσφοράς από μόλις 1.000 ευρώ έως 1,247 εκατ. ευρώ.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να έχουν φθάσει τα 114,7 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Στο «οπλοστάσιο» βρίσκεται πλέον και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023.

Οι πλειστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και τη Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Η αυλαία ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου με επτά ακίνητα και συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 3,274 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα ξεχωρίζει οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ στον Νέο Κόσμο, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ. Στη Μαγούλα βγαίνει σε πλειστηριασμό οικόπεδο 478 τ.μ. με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με πρώτη προσφορά 433.000 ευρώ. Στη Μύκονο έχουν προγραμματιστεί πέντε διαδικασίες. Μεταξύ των ακινήτων περιλαμβάνεται αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια με τιμή εκκίνησης 370.000 ευρώ, εκτάσεις 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς και αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι.

Μία ημέρα αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, σειρά παίρνουν 9 ακίνητα στη Δράμα. Οι τιμές πρώτης προσφοράς κατεβαίνουν ακόμη και στα 1.000 ευρώ. Στη λίστα βρίσκονται αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ. με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, οικόπεδο 513 τ.μ. με τιμή 4.000 ευρώ, καθώς και έξι ακίνητα με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ το καθένα. Πρόκειται μεταξύ άλλων για οικόπεδα, παλαιά κατοικία, αποθήκη και αγροτικές εκτάσεις.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 14 Οκτωβρίου, όταν βγαίνει σε πλειστηριασμό οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι, με τιμή πρώτης προσφοράς 778.000 ευρώ. Στις 4 Νοεμβρίου ακολουθεί αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά, με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 11 πλειστηριασμοί ακινήτων σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά. Οι τιμές κινούνται από 4.800 έως 595.200 ευρώ και η λίστα περιλαμβάνει οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο. Στις 18 Νοεμβρίου το κύμα των πλειστηριασμών συνεχίζεται με 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Οι εκτάσεις κυμαίνονται από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ., ενώ οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 15.000 ευρώ και φθάνουν έως 365.000 ευρώ.

Πότε τα ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Για να φθάσει ένα ακίνητο στο ηλεκτρονικό «σφυρί», προηγείται συγκεκριμένη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές η φορολογική διοίκηση μπορεί να προχωρήσει, ανάλογα με την περίπτωση, σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και τελικά σε πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων.

Πριν από τον πλειστηριασμό προηγείται η κατάσχεση του ακινήτου, ενώ πριν από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται κατά κανόνα η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή υπερημερίας στον φορολογούμενο. Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών, όπου δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η φορολογική διοίκηση κρίνει ότι κινδυνεύει η είσπραξη της οφειλής, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα και να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία πριν από την ειδοποίηση του οφειλέτη.