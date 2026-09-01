«Εκτροχιάστηκε» η αναβάθμιση 100 κρίσιμων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Άγονος κηρύχθηκε από τον ΟΣΕ ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 100 νέων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων σε κρίσιμα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Εκτροχιάστηκε», τουλάχιστον για την ώρα, ο διαγωνισμός που προωθούσε ο ΟΣΕ (νυν «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας») για την υλοποίηση ενός έργου ασφάλειας, ύψους 25 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 31 εκατ.) για την αναβάθμιση 100 ισόπεδων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του φορέα κήρυξε άγονο τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό των Σιδηροδρόμων Ελλάδας για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 100 νέων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) SIL4, σε κρίσιμα τμήματα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν στις γραμμές Θεσσαλονίκη - Ειδομένη, Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη - Φλώρινα, Στρυμώνας - Προμαχώνας, Πειραιάς - Πλατύ και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις αρχές Μαΐου 2026, η διαδικασία έλαβε παρατάσεις ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών, ωστόσο, τελικά δεν συγκέντρωσε ενδιαφέρον καθώς, όπως κυκλοφόρησε στην αγορά, υπήρξαν προβληματισμοί για το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο.

Όπως είχε γίνει γνωστό, αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αποξήλωση των υφιστάμενων και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εκατό (100) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) σε αντικατάσταση των παλαιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για κάθε εγκατεστημένο ΑΣΙΔ μέχρι τη λήξη της σύμβασης, στα τμήματα γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη (Θ-Α), Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (Θ-Ε), Θεσσαλονίκη-Φλώρινα, Στρυμώνα – Προμαχώνα, Πειραιάς - Πλατύ και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο (Α-Ο).

Το έργο περιλάμβανε και τη ένταξη-προσαρμογή-διασύνδεση των νέων υπό εγκατάσταση ΑΣΙΔ με το υφιστάμενο σύστημα ETCS που βρίσκεται εγκατεστημένο στα τμήματα γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, Δομοκό-Πλατύ και Θεσσαλονίκη – Στρυμώνα – Προμαχώνα, η θέση σε λειτουργία και η πιστοποίηση του ETCS από διαπιστευμένο φορέα (ΝΟΒΟ). Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες και περιλαμβάνει προμήθεια – εγκατάσταση και συντήρηση 100 νέων Αυτόματων Συστημάτων εξασφάλισης Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) και του λοιπού εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, διαχωρίζεται δε σε δύο περιόδους ως εξής: • Περίοδος Προμήθειας και Εγκατάστασης Τ1 : συνολική διάρκεια 30 μήνες για όλα τα ΑΣΙΔ • Περίοδος Συντήρησης Τ2 : η διάρκεια της περιόδου συντήρησης από την ημερομηνία παραλαβής των ΑΣΙΔ ανά Φυσικό Μέρος ως ορίζει στη σύμβαση, έως το πέρας της Σύμβασης (42 μήνες). Ως εκ τούτου, η περίοδος συντήρησης κάθε Φυσικού Μέρους ενδέχεται να έχει διαφορετική διάρκεια και προσδιορίζεται σε μήνες συντήρησης ανά τεμάχιο ΑΣΙΔ.

Η περίοδος Τ1 συμπεριλάμβανε τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές δράσεις (Μελέτες εφαρμογής, Εγκρίσεις-Πιστοποιήσεις), την προμήθεια, εγκατάσταση, SAT, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των ΑΣΙΔ, όπως επίσης και την περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας που ορίζεται σε 1 μήνα από τη θέση σε πρώτη λειτουργία του ΑΣΙΔ. Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης-τοποθέτησης του συνόλου των ΑΣΙΔ (ομαδοποιημένων και αυτόνομων) κάθε Φυσικού Μέρους, θα προβαίνει στις τελικές δοκιμές αποδοχής (SAT) συμπληρώνοντας πίνακα ελέγχου (check list) για το σύνολο των λειτουργιών εξοπλισμού του κάθε ΑΣΙΔ, στις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, ότι άλλο προβλέπεται στο παρόν και κατόπιν θα τα υποβάλει υποχρεωτικά με σχετική ενημέρωση εγγράφως στο Τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αλλά και την Υπηρεσία στο κάθε ΑΣΙΔ ή στα ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ για να τεθούν αυτά σε δοκιμαστική λειτουργία.

Η περίοδος Τ2 περιλαμβάνει τις εργασίες προληπτικής συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ΑΣΙΔ καθώς και του λοιπού εξοπλισμού που αποτυπώνεται στα φυσικά μέρη της σύμβασης και άρχεται από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του κάθε φυσικού μέρους έως το πέρας της σύμβασης.