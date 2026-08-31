Διεθνές δικαστήριο απαγοεύει στην Ινδία να αποσυρθεί από συνθήκη με το Πακιστάν για τα νερά του Ινδού ποταμού

Το PCA κάλεσε την Ινδία «να τηρήσει τις δεσμεύσεις» της όσον αφορά τη συμφωνία της με το Πακιστάν για την κατανομή των νερών του Ινδού και άλλων ποταμών.

Το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA) κάλεσε σήμερα την Ινδία «να τηρήσει τις δεσμεύσεις» της όσον αφορά τη συμφωνία της με το Πακιστάν για την κατανομή των νερών του Ινδού και άλλων ποταμών, μια συνθήκη την οποία επιδίωκε να αναστείλει το Νέο Δελχί.

Το PCA, που εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας, «απαγόρευσε» επίσης στην Ινδία να συνεχίσει τα έργα σε δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς που θα μπορούσαν να παραβιάσουν αυτήν τη συνθήκη του 1960 για τα νερά του Ινδού. Το κείμενο αυτό αφορά τη χρήση των νερών έξι ποταμών, οι πηγές των οποίων βρίσκονται στην Ινδία αλλά αρδεύουν και το Πακιστάν, σχηματίζοντας τη λεκάνη του Ινδού. Από τα νερά αυτά εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο ποταμός αυτός περνά από ιδιαίτερα ευαίσθητα οροθέσια στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ, την οποία διεκδικούν και οι δύο χώρες στο σύνολό της.

Τον Μάιο του 2025 η Ινδία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη συμφωνία, αφού κατηγόρησε το Πακιστάν ως υπεύθυνο για μια πολύνεκρη επίθεση εναντίον τουριστών στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, κάτι που το Ισλαμαμπάντ αρνείται.

Σήμερα, το Νέο Δελχί, απέρριψε αμέσως και «κατηγορηματικά» την απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι η Ινδία δεν έχει κανέναν εύλογο λόγο να αποσυρθεί από τη συμφωνία.

«Η Ινδία ουδέποτε αναγνώρισε την ύπαρξη του αυτοαποκαλούμενου Διαιτητικού Δικαστηρίου» και «η απόφαση της Ινδίας να ακυρώσει την εφαρμογή της συμφωνίας για τα νερά του Ινδού παραμένει σε ισχύ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Αντιθέτως, το Πακιστάν χαιρέτισε την απόφαση και τα μέτρα που προβλέπει το Δικαστήριο, όπως για παράδειγμα τη διακοπή των εργασιών σε ένα φράγμα που κατασκευάζει η Ινδία στο πλαίσιο ενός υδροηλεκτρικού έργου, καθώς και την τακτική ενημέρωση για το έργο μέχρι να αποφανθεί τελεσίδικα ένας εμπειρογνώμονας, κάτι που πιθανότατα θα γίνει το 2027.

Ο αντιπρόεδρος της πακιστανικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η απόφαση επικυρώνει «τη σταθερή θέση του Πακιστάν, σύμφωνα με την οποία μια δεσμευτική διεθνής συνθήκη δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να αναιρεθεί μονομερώς», προειδοποιώντας ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία.

Ο Ινδός υπουργός Υδάτινων Πόρων Σ.Ρ. Πατίλ είχε δηλώσει φέτος ότι η ινδική κυβέρνηση θα φροντίσει «να μην περάσει ούτε σταγόνα νερού» στο Πακιστάν, το οποίο κατηγορεί με τη σειρά του την Ινδία ότι χρησιμοποιεί αυτόν τον πολύτιμο πόρο ως «όπλο».

Το Πακιστάν έχει προειδοποιήσει ότι κάθε απόπειρα τροποποίησης του ρου των ποταμών θα θεωρηθεί «πράξη πολέμου».

Στην ανακοίνωσή του, το PCA εξήγησε ότι κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δεν ευσταθεί κανένα από τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε η Ινδία για να αναστείλει τη συνθήκη. Σημείωσε ότι τα υδροηλεκτρικά έργα στον Ινδό και τους παραποτάμους του θα πρέπει να συνάδουν με τη συνθήκη του 1960 η οποία «παραμένει σε πλήρη ισχύ και η Ινδία οφείλεται να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν».

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το νερό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής στην περιοχή η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή και τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού - δύο παράγοντες που θέτουν σε δοκιμασία τον αγροτικό τομέα, τον οικονομικό στυλοβάτη τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν.

Η συνθήκη του 1960 ήταν ένας από τους λιγοστούς διαύλους διπλωματικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, μέχρι που η Ινδία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ