Άλμα νέων χρεών 3,77 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο - Στις 72 δόσεις η ευκαιρία

Μόλις 5,39 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Πάνω από 4,25 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν 114,6 δισ. ευρώ. Τα 35,5 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Συνεχίζουν τα «φουσκώνουν» τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, καθώς μέσα σε έναν χρόνο δημιουργήθηκαν νέες οφειλές ύψους 3,77 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,57 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, πάνω από 4,25 εκατ. φορολογούμενοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, με τους περισσότερους να γυρίζουν την πλάτη στις ρυθμίσεις καθώς μόλις το 6,83% των πραγματικά εισπράξιμων οφειλών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

Μέσα στο επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιήσει τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορολογούμενους να τακτοποιήσουν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αφορά καθαρά φορολογικές οφειλές ύψους 52,37 δισ. ευρώ, με τον απλήρωτο ΦΠΑ να κατέχει τη μερίδα του λέοντος και να ακολουθούν οι οφειλές από φόρο εισοδήματος.

Η εικόνα των χρεών

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος Απριλίου 2026:

- Οι οφειλέτες ανήλθαν σε 4.251.967 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένοι κατά 9.460 ΑΦΜ σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις πολύ μικρές οφειλές από 10 έως 50 ευρώ και στις οφειλές από 3.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ μειώθηκαν οι οφειλέτες με χρέη από 50 έως 3.000 ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, πάντως, ο αριθμός των οφειλετών υποχώρησε κατά 545.788, εξέλιξη που αποδίδεται στην πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

- Από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των 114,57 δισ. ευρώ, τα 35,53 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και οφειλή ύψους 5,51 δισ. ευρώ από πρόστιμα του ΚΒΣ ενός οφειλέτη, η οποία χαρακτηρίστηκε ανεπίδεκτη είσπραξης τον Νοέμβριο του 2025.

- Τα μεγάλα χρέη κυριαρχούν στο συνολικό υπόλοιπο. Το 96,57% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από χρέη άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μόνο οι οφειλές που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 75,53% του συνολικού χρέους, παρότι αφορούν μόλις το 0,24% των οφειλετών. Αντίθετα, εννέα στους δέκα οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά συγκεντρώνουν μόλις το 3,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

- Τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» χρεών, με οφειλές 71,04 δισ. ευρώ ή το 62% του συνόλου, έναντι 43,53 δισ. ευρώ που οφείλουν τα φυσικά πρόσωπα. Στις πολύ μεγάλες οφειλές, άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν με ποσοστό 70,19%, έχοντας συσσωρεύσει χρέη 60,73 δισ. ευρώ.

- Οι ρυθμίσεις παραμένουν περιορισμένες. Σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκεται μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή οφειλές ύψους 5,39 δισ. ευρώ. Τα υψηλότερα ποσοστά ένταξης σε ρύθμιση καταγράφονται στα χρέη από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η συμμετοχή τόσο στις πολύ μικρές οφειλές όσο και στα μεγάλα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων.