Βενζίνη και diesel: Παράταση σε επιδότηση και έκπτωση - Παραδείγματα ανά γέμισμα

Παρατείνονται τον Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση στο diesel και οι εκπτώσεις της Helleniq Energy σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη, περιορίζοντας το κόστος στην αντλία.

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με παράταση των μέτρων συγκράτησης των τιμών στα καύσιμα, τόσο για το diesel όσο και για την βενζίνη. Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε ισχύ για έναν ακόμη μήνα, ενώ η Helleniq Energy ανακοίνωσε ότι συνεχίζει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την έκτακτη έκπτωση που εφαρμόζει στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο diesel.

Για τον οδηγό, οι δύο παρεμβάσεις μεταφράζονται σε ελάφρυνση περίπου 15 λεπτών ανά λίτρο στο diesel και 10 λεπτών στην αμόλυβδη σε σχέση με τις τιμές που θα διαμορφώνονταν χωρίς τα συγκεκριμένα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, στην απλή αμόλυβδη, η έκπτωση της Helleniq Energy παραμένει στα 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή. Στο diesel, η εταιρεία διατηρεί την έκπτωση των 4,05 λεπτών προ ΦΠΑ, περίπου 5 λεπτών με ΦΠΑ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κρατική επιδότηση των 8 λεπτών ανά λίτρο προ ΦΠΑ, περίπου 10 λεπτών με ΦΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την κρατική παρέμβαση, η επιδότηση στο diesel διατηρείται στα 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης να υπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ. Για τον Αύγουστο η ενίσχυση ήταν επίσης 8 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο, με δημοσιονομική δαπάνη περίπου 29 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τον Απρίλιο, όταν ενεργοποιήθηκε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης φθάνει πλέον τα 211 εκατ. ευρώ.

Τι σημαίνουν οι εκπτώσεις στην πράξη

Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η έκπτωση της Helleniq Energy αντιστοιχεί, μαζί με τον ΦΠΑ, σε περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό μεταφράζεται σε όφελος περίπου 4 ευρώ για 40 λίτρα, 5 ευρώ για 50 λίτρα και 6 ευρώ για 60 λίτρα.

Στο diesel, το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς στην έκπτωση της Helleniq Energy προστίθεται η κρατική επιδότηση. Συνολικά αντιστοιχεί σε περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 6 ευρώ στα 40 λίτρα, 7,5 ευρώ στα 50 λίτρα και 9 ευρώ στα 60 λίτρα. Στις μεγαλύτερες ποσότητες που συναντώνται στις επαγγελματικές μεταφορές, το ποσό φθάνει περίπου τα 15 ευρώ στα 100 λίτρα και τα 30 ευρώ στα 200 λίτρα.

Τα ποσά αυτά δείχνουν το όφελος σε σύγκριση με το κόστος που θα προέκυπτε χωρίς τα συγκεκριμένα μέτρα και δεν συνεπάγονται αντίστοιχη μείωση της σημερινής τιμής στην αντλία. Η τελική τιμή μπορεί να κινηθεί διαφορετικά, ανάλογα κυρίως με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.

Πάνω από τα 2 ευρώ βενζίνη και diesel

Η παράταση των μέτρων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και τα δύο βασικά καύσιμα κίνησης βρίσκονται πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο και στα 2,029 ευρώ ανά λίτρο για το diesel κίνησης.

Οι αποκλίσεις ανά περιοχή παραμένουν σημαντικές. Στην Αττική η αμόλυβδη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,022 ευρώ ανά λίτρο και το diesel στα 2,003 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,018 και 2,011 ευρώ.

Ακριβότερο είναι το γέμισμα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Στις Κυκλάδες η απλή αμόλυβδη φθάνει κατά μέσο όρο τα 2,289 ευρώ το λίτρο και το diesel τα 2,271 ευρώ, στα Δωδεκάνησα τα 2,165 και 2,126 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στην Κεφαλονιά η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,129 ευρώ και το diesel στα 2,108 ευρώ.

Οι τιμές που βλέπει ο καταναλωτής στην αντλία δεν ενσωματώνουν πάντοτε άμεσα ολόκληρη την κίνηση των διεθνών αγορών. Οι μεταβολές περνούν αρχικά στις τιμές διυλιστηρίου και στη συνέχεια, με χρονική υστέρηση, στη χονδρική και στη λιανική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών μπορούν να συνεχίσουν να επηρεάζουν τις τιμές των πρατηρίων και μετά την αλλαγή του μήνα.

Ο παράγοντας των διεθνών τιμών

Η εικόνα της αγοράς τον Σεπτέμβριο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές ροές εξακολουθούν να συντηρούν σημαντικό γεωπολιτικό premium στις τιμές.

Για την εγχώρια αγορά, ωστόσο, η πορεία του Brent δεν μεταφέρεται μηχανικά και αυτούσια στην αντλία. Κρίσιμο ρόλο έχουν οι διεθνείς τιμές των έτοιμων προϊόντων πετρελαίου στη Μεσόγειο, όπως αποτυπώνονται στις τιμές αναφοράς Platts, αλλά και η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, καθώς οι διεθνείς συναλλαγές πετρελαίου πραγματοποιούνται σε δολάρια.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς δεν δείχνουν, πάντως, επιστροφή σε χαμηλές τιμές πετρελαίου στο άμεσο διάστημα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε στις 31 Αυγούστου και στην οποία συμμετείχαν 31 οικονομολόγοι και αναλυτές, το Brent αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 85,08 δολάρια το βαρέλι το 2026, έναντι πρόβλεψης 85,22 δολαρίων στην αντίστοιχη έρευνα του Ιουλίου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις τιμές, ενώ αντίβαρο αποτελεί η ασθενέστερη ζήτηση από την Κίνα.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η αγορά πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει ελλειμματική το 2026, με τις εκτιμήσεις για το έλλειμμα προσφοράς να κυμαίνονται μεταξύ 1,65 και 3,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως. Την ίδια στιγμή, το Brent έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα κυρίως σε ένα εύρος περίπου 88 - 95 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η πρόοδος για την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παρεμβάσεις του Σεπτεμβρίου λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι σε μέρος της επιβάρυνσης, χωρίς να εγγυώνται πτώση των τελικών τιμών στην αντλία.