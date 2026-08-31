Οικονομία | Διεθνή Νέα

Η BoE προειδοποιεί για απειλές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παγκοσμίως λόγω ΑΙ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η BoE προειδοποιεί για απειλές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παγκοσμίως λόγω ΑΙ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με τον Άντριου Μπέιλι, ο πιθανός αντίκτυπος των συγκεκριμένων AI μοντέλων στον κυβερνοχώρο αποτελεί «την πιο άμεση ανησυχία» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η απειλή που θέτουν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει μια άτακτη διόρθωση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20, ο Μπέιλι ανέφερε ότι η εμφάνιση των λεγόμενων «frontier AI models» δείχνει «ολοένα και πιο εξελιγμένη αυτονομία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και δυνατότητες απειλής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πιθανός αντίκτυπος των συγκεκριμένων AI μοντέλως στον κυβερνοχώρο αποτελεί «την πιο άμεση ανησυχία» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Η Frontier AI μπορεί να έχει την ικανότητα να αλλάξει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά του cyber risk, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ολόκληρο το σύστημα, ειδικά λόγω των τρίτων παρόχων υπηρεσιών», υπογράμμισε.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις μου έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές εταιρίες δεν διαθέτουν τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού», πρόσθεσε.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι τεχνολογίας θα πρέπει να βελτιώσουν τη διαχείριση ευπαθειών, τις δυνατότητες απόκρισης και ανάκαμψης — «και να προετοιμαστούν για πιο σοβαρά σενάρια που αφορούν ταυτόχρονες διαταραχές σε πολλαπλές εταιρείες», προειδοποίησε.

Παράλληλα μεταξύ των ανησυχιών του πέρα από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις «ευθραυστότητες» στις αγορές χρέους, την χρήση ομολόγων από επενδυτές στις αγορές μετοχών και τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις διαφόρων επικίνδυνων assets, ιδίως τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ΑΙ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Στα ράφια 1.740 κωδικοί με χαμηλότερες τιμές - Στο 9,5% η μέση μείωση - Αναλυτικές λίστες

Το πράσινο που γίνεται… μπλε - Η ντρίπλα του Άδωνι - Το τρίπτυχο του Τσίπρα

Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα Notos

tags:
Τράπεζα της Αγγλίας (BoE)
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider