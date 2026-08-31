Η BoE προειδοποιεί για απειλές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παγκοσμίως λόγω ΑΙ

Σύμφωνα με τον Άντριου Μπέιλι, ο πιθανός αντίκτυπος των συγκεκριμένων AI μοντέλων στον κυβερνοχώρο αποτελεί «την πιο άμεση ανησυχία» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η απειλή που θέτουν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει μια άτακτη διόρθωση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20, ο Μπέιλι ανέφερε ότι η εμφάνιση των λεγόμενων «frontier AI models» δείχνει «ολοένα και πιο εξελιγμένη αυτονομία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και δυνατότητες απειλής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πιθανός αντίκτυπος των συγκεκριμένων AI μοντέλως στον κυβερνοχώρο αποτελεί «την πιο άμεση ανησυχία» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Η Frontier AI μπορεί να έχει την ικανότητα να αλλάξει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά του cyber risk, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ολόκληρο το σύστημα, ειδικά λόγω των τρίτων παρόχων υπηρεσιών», υπογράμμισε.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις μου έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές εταιρίες δεν διαθέτουν τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού», πρόσθεσε.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι τεχνολογίας θα πρέπει να βελτιώσουν τη διαχείριση ευπαθειών, τις δυνατότητες απόκρισης και ανάκαμψης — «και να προετοιμαστούν για πιο σοβαρά σενάρια που αφορούν ταυτόχρονες διαταραχές σε πολλαπλές εταιρείες», προειδοποίησε.

Παράλληλα μεταξύ των ανησυχιών του πέρα από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις «ευθραυστότητες» στις αγορές χρέους, την χρήση ομολόγων από επενδυτές στις αγορές μετοχών και τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις διαφόρων επικίνδυνων assets, ιδίως τις επενδύσεις που σχετίζονται με την ΑΙ.