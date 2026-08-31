Επίθεση ΕΛΑΣ σε Γεραπετρίτη και Φλωρίδη

«Χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πυξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Η σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό στα ελληνοτουρκικά, εκθέτοντας έτσι την χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Ο τομέας Εξωτερικών του κόμματος χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» ότι «ο κ. Γεραπετρίτης στην ερώτηση γιατί δεν αξιοποιείται η απειλή ευρωπαϊκών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας -που εξασφαλίστηκαν το 2018-2019 σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία- απάντησε πως «έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά».

Επιπρόσθετα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε η περίοδος των ήρεμων νερών για «γεωπολιτική και διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας», αλλά καταγράφηκε «ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας με αποκορύφωμα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη Συμφωνία της Μέκκας». «Μπήκαμε σε περίοδο που τα περιφερειακά σχήματα διαμορφώνονται από την Τουρκία και όχι την Ελλάδα», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε ούτε «να δεσμεύσει την Τουρκία σε ένα ουσιαστικό διάλογο με κόκκινες γραμμές και ορίζοντα τη Χάγη».

«Αντ' αυτού ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι “η Διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων”. Σε ποιο θετικό αποτέλεσμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μας οδήγησε αυτός ο μηχανισμός; Ποιες κρίσεις αποσυμπιέσθηκαν; Η Κάσος και ο τερματισμός των εργασιών για ηλεκτρικό καλώδιο; Οι τουρκικές προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα; Η επανάληψη των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου μας;», διερωτάται η ΕΛΑΣ, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, γιατί ενώ «επισημαίνει για μία ακόμη φορά ότι “δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για το ηλεκτρικό καλώδιο”», αλλά «δεν απαντάει αν θα υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία όπως διέρρευσε στον φιλοκυβερνητικό Τύπο».

«Χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πυξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

EΛΑΣ για Φλωρίδη: «Το συντομότερο ανέκδοτο είναι ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη»

Ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός που απορύθμισε πλήρως τη λειτουργία της δικαιοσύνης και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή, ταγμένος στρατιώτης με τη γαλάζια πλέον στολή του, επανέλαβε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη. Παίζει τα ρέστα του, είπε, προκειμένου ‘να τον φάνε'» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Εκτιμούμε δεόντως το χιούμορ του υπουργού και θα βελτιωνόταν το αστείο αν κατονόμαζε ποιοι αποτελούν αυτό το ‘σύστημα'. Ποιους δεν ‘προσκύνησε' -όπως άφησε να εννοηθεί- ο Μητσοτάκης και πώς εξασφάλισε την πρωτοφανή προστασία και μιντιακή υπεροπλία που διαθέτει;» διερωτάται και καταλήγει: «Του προτείνουμε δε, να στείλει το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις ‘εχθρικές σχέσεις' του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».