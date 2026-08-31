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Οι θεωρίες συνωμοσίας για την Νταϊάνα: 29 χρόνια από τον θάνατό της

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Οι θεωρίες συνωμοσίας για την Νταϊάνα: 29 χρόνια από τον θάνατό της
PHOTO: JULIAN PARKER/UK PRESS VIA GETTY
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Σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια γράφτηκε η τελευταία σελίδα στην ιστορία της Νταϊάνας. Τρεις δεκαετίες μετά, βέβαια, συνεχίζουμε να μιλάμε για το τραγικό φινάλε της.

Το ημερολόγιο γράφει 31 Αυγούστου 1997, ώρα 4:01, νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière, Παρίσι: η πριγκίπισσα Νταϊάνα αφήνει την τελευταία πνοή της σε ηλικία 36 ετών. Μερικά λεπτά αργότερα, το Press Association ανακοινώνει τον θάνατό της: «Η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πέθανε, σύμφωνα με βρετανικές πηγές».

Μετά τις 5, το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνει το τραγικό γεγονός, με το BBC να μεταδίδει τη θλιβερή είδηση στη Βρετανία. Η τελευταία σελίδα της ιστορίας της πριγκίπισσας Νταϊάνας μόλις έχει γραφτεί, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

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