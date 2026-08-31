Shein: «Εξαϋλώθηκαν» 15 δισ. δολ. από την περιουσία του CEO - Η κρίσιμη IPO

Η μετοχή της κινεζικής Shein έφτασε να υποχωρεί μέχρι 17% στη λεγόμενη «γκρίζα αγορά», ενισχύοντας τις ανησυχίες για την αποτίμησή της ενόψει της αυριανής IPO.

Η μετοχή της κινεζικής online εταιρείας fast fashion Shein έφτασε να υποχωρεί μέχρι 17% στη λεγόμενη «γκρίζα αγορά», ενισχύοντας τις ανησυχίες για την αποτίμησή της ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αύριο Τρίτη και την επίσημη έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η Shein άντλησε περίπου 1,7 δισ. δολάρια από την πώληση μετοχών στην τιμή των 48,56 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, με την αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 26,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, με την επίσημη τιμή διάθεσης να αναμένεται εντός της ημέρας. Η αξία της εταιρείας είναι λίγο πάνω από το ένα τέταρτο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μετρούσε το 2022, μία εντυπωσιακά χαμηλότερη απόδοση.

Ο κινεζικό κολοσσός Shein Global Holdings κάποτε είχε μεγαλύτερη αξία από τις μητρικές εταιρείες των H&M και Zara, γεγονός που είχε εκτοξεύσει το net worth του CEO της, Sky Xu, πάνω από τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η περιουσία του Xu έχει αλλάξει δραματικά, καθώς η Shein έχει να αντιμετωπίσει τους δασμούς, τον πολιτικό έλεγχο και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η προσωπική περιουσία του Xu, με βάση το 30% του μετοχικού μεριδίου που κατέχει, έχει υποχωρήσει περίπου στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires.

Η «βουτιά» του πλούτου του Xu κατά περισσότερο από 15 δισεκατομμύρια δολάρια, οφείλεται επίσης στο κακό timing, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Οι κινεζικές καταναλωτικές μάρκες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο τον τελευταίο χρόνο περίπου αρχικά προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον επενδυτών μέχρι που μια σειρά από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έκαναν το χρηματιστηριακό ντεμπούτο τους, κλέβοντας τη λάμψη τους και δημιουργώντας νέους δισεκατομμυριούχους.

Η πολυαναμενόμενη IPO της Shein αποτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 15 φορές τα μελλοντικά κέρδη, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε εκτιμήσεις της Bloomberg Intelligence. Αυτό είναι περίπου διπλάσιο από το 7,4πλάσιο λόγο που έχει ο ανταγωνιστής της, η PDD Holdings Inc., μητρική της Temu, και πάνω από το 10,7πλάσιο πολλαπλάσιο του δείκτη αναφοράς Hang Seng του Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της Shein έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο λόγω των δασμών, ενώ ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Temu σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, επηρέασε επίσης τις επιχειρήσεις. Οι πωλήσεις της Shein για ολόκληρο το έτος αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,4% στα 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την Bloomberg Intelligence.

«Σίγουρα έχασαν το παράθυρο της ευκαιρίας», δήλωσε ο Sam Wyatt, διαχειριστής χαρτοφυλακίου διεθνών μετοχών στην U Ethical Investors με έδρα τη Μελβούρνη, για την αρχική δημόσια προσφορά της Shein. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον μια λιγότερο ελκυστική ιστορία για τους επενδυτές από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόνισε.