Νεπάλ: Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται μετά τις πλημμύρες

Μέχρι στιγμής 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι.

Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες και την κατολίσθηση που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη χώρα στα σύνορα με την Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το νεπαλέζικο υπουργείο Εξωτερικών.

Μέχρι στιγμής 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι.

Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφθασαν τους 903, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός από τις πλημμύρες και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ