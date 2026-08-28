Οι «αδικημένοι» της ρύθμισης για τις συντάξεις χηρείας - Ποιοι μένουν εκτός

Η πρόβλεψη δεν αφορά όλες τις ομάδες συνταξιούχων, ούτε όλα τα ταμεία, ενώ δεν περιλαμβάνει και την αναδρομική επιστροφή ποσών στους δικαιούχους που είχαν περικοπές.

«Κενά» περιέχει η νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας τον Ιούλιο και καταργούσε τις περικοπές που προβλέπονταν στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία.

Η διάταξη είναι ευνοϊκή για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη τους να πέφτει από το 70% στο 35% και πλέον θα την λάβουν και πάλι στο 70%, καθώς επανέρχεται στα επίπεδα προ της περικοπής.

Μάλιστα το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της ρύθμισης αποκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ τον μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η σύνταξη που είχε περιοριστεί στο 35% επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο του 70%.

Ωστόσο η πρόβλεψη δεν αφορά όλες τις ομάδες συνταξιούχων, ούτε όλα τα ταμεία, ενώ δεν περιλαμβάνει και την αναδρομική επιστροφή ποσών στους δικαιούχους που είχαν περικοπές, όπως επισημαίνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Πιο συγκεκριμένα:

Η ρύθμιση που διορθώνει μια αδικία ετών για 8.522 δικαιούχους του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί τη περικοπή, δεν περιλαμβάνει αναδρομικά για τα ποσά που παρακρατήθηκα τα χρόνια που μεσολάβησαν. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοικτό «παράθυρο» για δικαστικές διεκδικήσεις εκ μέρους τους, οι οποίες είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες.

για τα ποσά που παρακρατήθηκα τα χρόνια που μεσολάβησαν. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοικτό «παράθυρο» για δικαστικές διεκδικήσεις εκ μέρους τους, οι οποίες είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις επικουρικές συντάξεις , καθώς σύμφωνα με το Δίκτυο υπάρχουν 280.000 συνταξιούχοι που υπέστησαν περικοπές και στην επικουρική σύνταξη χηρείας και δεν θα λάβουν πίσω ούτε ένα ευρώ.

, καθώς σύμφωνα με το Δίκτυο υπάρχουν 280.000 συνταξιούχοι που υπέστησαν περικοπές και στην επικουρική σύνταξη χηρείας και δεν θα λάβουν πίσω ούτε ένα ευρώ. Η ρύθμιση άφησε «εκτός» τους 60.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας προ του «νόμου Κατρούγκαλου» . Οι συγκεκριμένες συντάξεις που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016 εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς και, ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι τους δεν περιλαμβάνονται στην αύξηση.

. Οι συγκεκριμένες συντάξεις που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016 εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς και, ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι τους δεν περιλαμβάνονται στην αύξηση. Εκτός μένουν και οι δικαιούχοι που προέρχονται από τον πρ.ΟΓΑ.

Το ΕΝΔΙΣΥ καλεί την κυβέρνηση να συμπεριλάβει όλες τις «ειδικές περιπτώσεις» δικαιούχων στη ρύθμιση και να αναλάβει την δημοσιονομική κάλυψη προκειμένου να λυθεί οριστικά και για όλους το πρόβλημα.