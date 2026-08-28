Φονική πλημμύρα στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 469 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο απολογισμό

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων.

Τελευταία ενημέρωση 10:05

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες παγιδευμένους σε υπόγεια σήραγγα

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω τουλάχιστον 472 νεκρούς προχθές Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας, ανακοίνωσε ο νεπαλικός στρατός.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Θιβέτ: 555 τουρίστες που είχαν αποκλειστεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα

Συνολικά 555 αποκλεισμένοι τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης που σημειώθηκε προχθές Τετάρτη στο Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ως αυτή την ώρα, 499 κάτοικοι» και «555 τουρίστες που είχαν παγιδευτεί μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής», ανέφερε η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας μετά από υπερχείλιση λίμνης που απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προσκρούουν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημέρωθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού - το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων- αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στηn Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

Ο πρόεδρος της Κίνας συμμετείχε σε συνεδρίαση για τις επιχειρήσεις διάσωσης

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προήδρευσε συνεδρίασης για τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα που έπληξαν περιοχές κατά μήκος των συνόρων του Νεπάλ με την κινεζική περιοχή του Θιβέτ, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό και διάσωση των αγνοουμένων, είτε Κινέζων είτε ξένων», δήλωσαν αξιωματούχοι του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Παράλληλα τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι αντιμέτωπες «με εξαιρετικά δύσκολες προκλήσεις» και ζήτησαν να παρακολουθούνται πιο προσεκτικά οι παγετωνικές λίμνες, ο κίνδυνος κατολισθήσεων και οι λίμνες φυσικού φράγματος.

Στο μεταξύ επτά πτώματα, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε θύματα της καταστροφικής κατολίσθησης, εντοπίστηκαν στη βόρεια Ινδία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις τοπικές αρχές.

«Τέσσερα πτώματα εντοπίστηκαν», δήλωσε ο επικεφαλής της πόλης Μαχαραζγκάνζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές. «Πιστεύουμε ότι παρασύρθηκαν από το Νεπάλ στην Ινδία από τις πλημμύρες», εξήγησε ο ίδιος.

Τρία ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Κουσιναγκάρ, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ινδίας- Νεπάλ, επεσήμανε αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, ανάμεσά τους αλλοδαποί τουρίστες, εξακολουθούν να αγνοούνται σήμερα, δύο ημέρες μετά την καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ