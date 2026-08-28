Επαγγελματικά ακίνητα: Επενδύσεις 1,27 δισ. στο 6μηνο - Το προφίλ των αγοραστών

Ποιοι τομείς συγκέντρωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον στο α’ εξάμηνο 2026, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius. Η εικόνα του commercial real estate.

Κοντά στα επίπεδα των 1,3 δισ. ευρώ έφτασαν οι επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα το Α’ εξάμηνο 2026 με το λιανεμπόριο να πρωταγωνιστεί και τα ποιοτικά ακίνητα να παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius, που εκτιμά ότι η ελληνική αγορά commercial real estate επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και συνέχισε να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά το πρώτο «μισό» του έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 1,27 δισ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και τις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius, η αγορά συνέχισε να στηρίζεται στην ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και τη δυναμική του τουρισμού, ενώ οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε ακίνητα με σταθερές ταμειακές ροές, ισχυρούς μισθωτές και δυνατότητες δημιουργίας υπεραξίας μέσω αναβάθμισης ή επανατοποθέτησης.

Τα σημαντικά deals

Ο τομέας του λιανεμπορίου κυριάρχησε επενδυτικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, προσελκύοντας κεφάλαια ύψους περίπου 700 εκατ. και αντιπροσωπεύοντας άνω του ήμισυ της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων της Prodea Investments από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι 510,7 εκατ., αποτέλεσε τη σημαντικότερη συναλλαγή της περιόδου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της εγχώριας αγοράς επαγγελματικών ακινήτων. Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε και η αγορά φιλοξενίας, με επενδύσεις που προσέγγισαν τα 300 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ελκυστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη συνεχιζόμενη παρουσία εγχώριων και διεθνών επενδυτών στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Στον τομέα των γραφείων, οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 140 εκατ., με βασικούς αγοραστές ιδιώτες επενδυτές, family offices και εταιρείες που προχώρησαν σε αγορές γραφείων με σκοπό την ιδιόχρηση. Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών συγκαταλέγεται η εξαγορά από την Trastor ΑΕΕΑΠ τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας συνολικής αξίας €38,6 εκατ., καθώς και η πώληση του κτιρίου γραφείων της Ελλάκτωρ στο Χαλάνδρι έναντι €18,95 εκατ. για τη στέγαση του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Ο τομέας των βιομηχανικών και logistics ακινήτων συγκέντρωσε επενδύσεις περίπου 90 εκατ., με τις περισσότερες συναλλαγές να αφορούν αγορές για ιδιόχρηση. Η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη λόγω της έλλειψης διαθέσιμων ποιοτικών ακινήτων, ενώ η ζήτηση για σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών συνέχισε να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών διανομής και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το προφίλ των επενδυτών

Ως προς το προφίλ των επενδυτών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κυριάρχησαν οι ιδιώτες επενδυτές και τα family offices, ενώ θεσμικοί επενδυτές και ΑΕΕΑΠ πραγματοποίησαν επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ακίνητα εισοδήματος και στρατηγικές επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον διεθνών κεφαλαίων παρέμεινε έντονο κυρίως στους κλάδους της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου.

Η εικόνα της αγοράς

Όπως αναφέρει η κα Νίκη Σύμπουρα, Επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius στην Ελλάδα, «η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων συνέχισε να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τον περιορισμένο όγκο διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

Η ισχυρή παρουσία ιδιωτικών κεφαλαίων, η διατήρηση του ενδιαφέροντος για ακίνητα υψηλής ποιότητας και η ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών, όπως η εξαγορά του χαρτοφυλακίου της Prodea από την Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνουν την ωρίμανση και τη διαρκή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Καθώς η αγορά εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης, η έμφαση μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο σε σύγχρονα, βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο των χρηστών όσο και των επενδυτών.

Η δημιουργία νέου ποιοτικού επενδυτικού προϊόντος και η υλοποίηση μεγάλων αναπτύξεων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της αγοράς τα επόμενα χρόνια».