«Ξεπαγώνει» ο διαγωνισμός για τις νέες 1.000 κάμερες καταγραφής παραβάσεων

AKTOR και Maycon παραιτήθηκαν, τελικά, από τις προδικαστικές προσφυγές τους στην ΕΑΔΗΣΥ με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.». Ποιο είναι το project.

«Βγαίνει από τον πάγο», εξ όσων φαίνεται, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής παραβάσεων που «βγήκε στον αέρα» εκ νέου το καλοκαίρι, μετά το αρχικό «ναυάγιο» λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών, αλλά και πάλι «πάγωσε» προσωρινά από τις (νέες) προσφυγές των Maycon και AKTOR στην ΕΑΔΗΣΥ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Όπως προκύπτει, ωστόσο, οι δύο εταιρείες στα τέλη Ιουλίου προχώρησαν σε δήλωση παραίτησης από τις προσφυγές τους κατά του διαγωνισμού για την ανάθεση μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» (από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης), συνολικού ποσού 44.055.805 ευρώ και με διάρκεια έξι (6) έτη.

Αρχικά, το 2ο κλιμάκιο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είχε αποδεχτεί τα αιτήματα παροχής προσωρινής προστασίας που περιλαμβάνονταν στις προδικαστικές προσφυγές, διατάσσοντας την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και δη της διενέργειας του προκείμενου διαγωνισμού έως την έκδοση οριστικής απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής. Πλέον, μετά τις νέες εξελίξεις οι προσφυγές τέθηκαν στο αρχείο.

Με αποτέλεσμα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αποφασίσει την άρση της αναστολής και τη συνέχιση της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη μεικτής σύμβασης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.». Μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 καθώς και την αποσφράγιση των φακέλων για την επόμενη μέρα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ποιο είναι το έργο

Το έργο θεωρήθηκε ως βασικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών για την καταγραφή βασικών τροχαίων παραβάσεων, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας – Ελληνικής Αστυνομίας». Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: