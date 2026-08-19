Ο Τραμπ ανέβαλε για τρεις ημέρες τους δασμούς 50% στον Καναδά

Η απόφασή του ήρθε έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε για τρεις ημέρες την εφαρμογή δασμών 50% στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων από τον Καναδά στις ΗΠΑ, αφότου οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν σε μία συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Ανέστειλα τους τελωνειακούς δασμούς 50% σε βάρος του Καναδά για τρεις ημέρες, βασιζόμενος στο γεγονός ότι, με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων, κατέληξαν σε συμφωνία!».

Η απόφασή του ήρθε έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ την Τρίτη. Παράλληλα, η καναδική διαπραγματευτική ομάδα παρέμενε χθες στην Ουάσιγκτον, με την οδηγία να προσφέρει στοχευμένες παραχωρήσεις με σκοπό να αποτραπούν οι νέοι δασμοί και να μειωθούν ήδη εφαρμοζόμενοι.

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί, που είχαν αναγγελθεί στα μέσα Ιουλίου, θα εφαρμόζονταν σε καναδικά εισαγόμενα προϊόντα αξίας 20 δισ. δολαρίων, διαφόρων τομέων - από το τσιμέντο ως τα μπαστούνια του χόκεϊ επί πάγου και τη μπίρα. Επρόκειτο για αντίποινα, κατά τον Λευκό Οίκο, για τη «διακριτική» μεταχείριση σε βάρος «αμερικανικών προϊόντων» από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης και αυτών των περισσότερων επαρχιών, με φόντο τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ των δυο γειτόνων αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ.

Παρ' όλο που αφορά ένα μικρό σχετικά μέρος των ετήσιων εξαγωγών 383 δισ. δολαρίων από τον Καναδά στις ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για τους καναδούς πωλητές.

Το ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο ήταν πως ορισμένα από τα προϊόντα στο στόχαστρο των ΗΠΑ εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας «ελεύθερου εμπορίου» Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού.

Για να δικαιολογήσει τους νέους τελωνειακούς δασμούς, η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίποινα από την Οτάβα σε δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ο Καναδάς, μαζί με την Κίνα, ήταν οι μοναδικές δύο χώρες που εφάρμοσαν αντίποινα για τις αμερικανικές προσπάθειες «να επανεξισορροπήσουν» το εμπορικό τους ισοζύγιο, όπως επιχειρηματολόγησε ο Τζέιμισον Γκριρ, ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR).

Είχε καταγγείλει ακόμη το καναδικό μποϊκοτάζ σε αμερικανικά αλκοολούχα ποτά, σε αντίποινα για τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες εξέφρασε την επιθυμία του ο Καναδάς να γίνει η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Όταν αναγγέλθηκαν οι νέοι τελωνειακοί δασμοί ο καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ είχε καταγγείλει την «άμεση παραβίαση» της τριμερούς συμφωνίας «ελεύθερου εμπορίου» κι είχε υποσχεθεί πως θα λαμβάνονταν «μέτρα» αντιποίνων που θα ήταν «ισοδύναμα».

«Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τερματιστεί ανάμεσα στις δύο χώρες, μένει ακόμη δουλειά να γίνει», είπε χθες ο κ. Κάρνι, ενώ τα μέρη επιδιώκουν να κλείσουν ευρύτερη συμφωνία, για τους όρους του τριμερούς εμπορίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν σταματά να επικρίνει την ισχύουσα συμφωνία, παρότι ο ίδιος τη διαπραγματεύτηκε στην πρώτη του θητεία, όταν αντικαταστάθηκε η προϋπάρχουσα NAFTA.

Η τρέχουσα περιείχε ρήτρα για την αναθεώρησή της και την παράτασή της φέτος. Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών, στη θεωρία τουλάχιστον, θα την ανανέωναν για 16 χρόνια. Αλλά, με δεδομένη την άρνηση της Ουάσιγκτον, θα ανανεώνεται χρόνο τον χρόνο για μια δεκαετία προτού πάψει να ισχύει.

Οι τρεις κυβερνήσεις βρίσκονται σε φάση επίπονων, σκληρών διαπραγματεύσεων, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις τους έχουν δοκιμάστηκαν επανειλημμένα αφού επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Καναδάς και το Μεξικό συγκαταλέγονται στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά ήταν επίσης οι πρώτοι στόχοι του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε προς κάθε κατεύθυνση ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ αφού επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο εκείνοι οι δασμοί ακυρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά δεδομένα των κυβερνήσεων του Μεξικού και του Καναδά, πάνω από το 80% των προϊόντων τους που εξάγονται στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου καλύπτεται από την τριμερή συμφωνία «ελεύθερου εμπορίου».