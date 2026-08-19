Φυλακές Ασπροπύργου: «Μάχη» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, METLEN, ΑΒΑΞ για τη mega ΣΔΙΤ - Έρχονται προσφορές

Προσκλητήριο από υπ. Προστασίας Πολίτη και ΕΕΣΥΠ σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, Metlen για να δώσουν οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)». Ποιο είναι το έργο αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται, σχεδόν 3 χρόνια μετά την εκκίνηση της πρώτης φάσης (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και δυόμιση έτη μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο, ο διαγωνισμός για το project της ανέγερσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο, μέσω Σύμπραξης Δημόσιο και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αρχικής αξίας 617,18 εκατ. ευρώ, με τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης να εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη.

Ωστόσο, η τελική αξία των συμβάσεων συχνά προσαρμόζεται και αλλάζει στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου καθώς προκύπτουν τεχνικές αλλαγές που διαμορφώνουν άλλους προϋπολογισμούς έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Μάλιστα, κατά πληροφορίες η ΣΔΙΤ έχει, μετά από προσαρμογές, αξία ύψους 451 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι σχεδόν 559-560 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Η Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μαζί με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), «άναψαν πράσινο φως» στην πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

Κατά συνέπεια, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζονται για την υποβολή των οικονομικών προσφορών τους εντός του προσεχούς διμήνου και εντός φθινοπώρου. Συνήθως, μετά την αποστολή των προσκλήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν προσφορές εντός διάρκειας 45-60 ημερών. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έχει ωριμάσει και διενεργείται από το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και τη μονάδα PPF.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και «Προκαταρκτική Τεχνική Έκθεση Ασφαλείας Νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής». Το έργο αφορά τη δημιουργία των νέων υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ), καθώς και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙΜΕΔΑ) στον Ασπρόπυργο.

Η τελική ευθεία

Σημειώνεται ότι το PPF εξάντλησε κάθε τεχνική και χρηματοπιστωτική παράμετρο του έργου, με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητά του σε βάθος χρόνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της συστηματικής δουλειάς που γίνεται στο PPF, με σύνθετα έργα να προχωρούν με συνέπεια από τη φάση της ωρίμανσης και της προετοιμασίας μέχρι το τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Πλέον, η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών σηματοδοτεί την είσοδο του διαγωνισμού στην τελική φάση πριν από την ανάδειξη αναδόχου, φέρνοντας πιο κοντά την υλοποίηση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη σωφρονιστική πολιτική όσο και για την επόμενη ημέρα του Κορυδαλλού. Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη ημέρα μιας μεγάλης έκτασης στον Κορυδαλλό, με την αξιοποίησή της να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή και την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κτηριακές ΣΔΙΤ, που χρειάστηκε σημαντικό χρόνο ωρίμανσης, ενώ δεν έλειψαν τα προβλήματα με τοπικές αντιδράσεις (Ασπρόπυργο), τεχνικά θέματα ή και περιβαλλοντικά, αν και πρόσφατα σχετικά είχε δοθεί και το «πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ. Όπως έχει αναφερθεί, η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής.

Η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ θα απελευθερωθεί χώρος στον Δήμο Κορυδαλλού για αστικές αναπλάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Πως θα είναι οι εγκαταστάσεις

Η έκταση υλοποίησης (στο δημόσιο ακίνητο «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας», εντός του Δήμου Ασπροπύργου) του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) έχει εμβαδόν 103.022,28 τ.μ.. Εκ των οποίων, βάσει της ΜΠΕ που είχε τεθεί προ μηνών σε διαβούλευση, η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) θα κατασκευαστεί εντός των 10.048,08 τ.μ. και το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) εντός των 92.974,20 τ.μ.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδός πρόσβασης, η οποία καταλαμβάνει έκταση 3.511,07 τ.μ., περιμετρική επιχειρησιακή οδός πλάτους 10 μ. και συνολικού μήκους περίπου 1.682,5 μ. και υφιστάμενη δευτερεύουσα όδευση διαφυγής στην νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου μήκους 929,31 μ.. Τέλος, περιλαμβάνεται η διευθέτηση του μικρού υδατορέματος, το μελετώμενο τμήμα του οποίου έχει συνολικό μήκος περί τα 122 μ..

Στο Έργο εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο προαναφερόμενο π.δ. (ΦΕΚ 885/Δ’/2025) δυνάμει του οποίου εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: α. Συντελεστής Δόμησης 0,60, β. Συντελεστής Κάλυψης 35%, γ. Συντελεστής Όγκου: κατά Ν.Ο.Κ., δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (Κτίρια): 9,0 μ., ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (Υποδομές ασφάλειας, παρατήρησης και ελέγχου): 14,0 μ..

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη του Έργου, το συνολικό εμβαδό κάλυψης ανέρχεται σε περίπου 31.247,11 m2 και το συνολικό εμβαδό δόμησης ανέρχεται περίπου σε 55.792,74 m2. Ειδικότερα, εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν οι ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις:

Σωφρονιστικό Συγκρότημα για την μετεγκατάσταση των 4 Κέντρων Κράτησης των Φυλακών Κορυδαλλού, δηλ.: - Σ.Κ.1-1 / ΑΝΔΡΩΝ, - Σ.Κ.1-2 / ΑΝΔΡΩΝ, - Σ.Κ.2/ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ, με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, - Σ.Κ.3/ Ε.Κ.Υ.Κ. (ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) - Σ.Κ.4/ Ψ.Κ. (ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ).

Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.), η οποία περιλαμβάνει μόνο το Κτίριο Μεταγωγών.

Στο κτιριακό συγκρότημα πέραν των Πτερύγων Κράτησης των Καταστημάτων Κράτησης Κ1-1, Κ1-2, Κ2, Κ3 και Κ4, εντάσσονται και κτίρια ειδικών χρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δ.Σ.Σ.Α. και του κτιρίου της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. όπως είναι: τα κτίρια Διοικήσεων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2), Κ2, Κ3, Κ4), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι. Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2) & Ε.Π.Ι. Κ2), κτίρια Εκπαιδευτικών Δομών/Βιβλιοθήκης (Κ1-1) και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ1-11), κτίριο Εκπαιδευτικών Δομών/Βιβλιοθήκης, Βρεφονηπιακού Σταθμού/Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ2), Δικαστικό Μέγαρο, Τ.Ε.Φ.Κ. (Φρουραρχείο) & κτίριο Κεντρικής Πύλης (Θυρωρείο), κτίρια Μονάδων Διαχωρισμού και Επανένταξης (κτίρια Πειθαρχικών Θαλάμων Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2) και Κ2), Υποσταθμός ΔΕΗ, Κέντρο Ενέργειας, Πυροσβεστικό Συγκρότημα, υπαίθριοι χώροι Στάθμευσης οχημάτων, χώρος Συγκέντρωσης Αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη του Έργου, ο αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε περίπου 2.016 άτομα (1.926 στο Δ.Σ.Σ.Α. και 90 στο ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) και ο αριθμός των εργαζομένων (σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως εκάστοτε ισχύουν) σε περίπου 1.044 άτομα. Το Έργο προβλέπει την κατασκευή είκοσι επτά (27) υπόγειων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και δέκα (10) θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών στο κτίριο της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση κατ’ ελάχιστον είκοσι εννέα (29) υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, με δυνατότητα αύξησής τους έως και πενήντα μίας (51) θέσεις, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις λειτουργικές ανάγκες του Έργου.

Οδικό δίκτυο πρόσβασης

Όπως αναφέρονταν στην ΜΠΕ, η πρόσβαση στο γήπεδο από την Αθήνα γίνεται μέσω της Αττικής Οδού, είτε μέσω του κόμβου Κ2: Μαγούλα και στην συνέχεια με πορεία επί της Λεωφόρου Ειρήνης (ΝΑΤΟ) προς Ασπρόπυργο για 2,5km και εν συνεχεία μέσω της Λεωφόρου Ζωοδόχου Πηγής είτε μέσω του κόμβου Κ4: Ασπρόπυργος και του παράδρομου του αυτοκινητόδρομου για 6,5km και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Ζωοδόχου Πηγής.

Για το Έργο εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη (Παράρτημα της Μ.Π.Ε.), στην οποία λήφθηκε υπόψη η μελλοντική κατασκευή του κόμβου Κ3 της Αττικής Οδού, ο οποίος θα συνδέει την Αττική Οδό και την Ελευσίνα με τον υπό μελέτη νέο οδικό άξονα Υλίκης – Θηβών – Ελευσίνας. Εφόσον διανοιχθεί ο κόμβος Κ3, έστω και στο ρεύμα κυκλοφορίας Αθήνα - Ελευσίνα, θα υπάρξει ικανοποιητική συντόμευση του χρόνου άφιξης στο Δ.Σ.Σ.Α. από Αθήνα, αποφυγή δύο αριστερών στροφών στην κίνηση προς Δ.Σ.Σ.Α. και αποσυμφόρηση των κόμβων Κ2 και Κ4 που εξυπηρετούν τους εγγύς οικισμούς, καθώς και λοιπές υφιστάμενες χρήσεις. Η οδός πρόσβασης προς το γήπεδο του Έργου (Λ. Ζωοδόχου Πηγής) είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος περίπου μεταξύ 7,0 m και 9,0 m.

Το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνοδά οδικά έργα: - Διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης Λ. Ζωοδόχου Πηγής μέχρι πλάτους 12 m, σε μήκος περίπου 293 m. - Διάνοιξη περιμετρικής επιχειρησιακής οδού πλάτους 10 m και συνολικού μήκους ~1.682,50 m. Επιπλέον, ως δευτερεύουσα όδευση διαφυγής θα χρησιμοποιείται υφιστάμενη οδός στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου, μήκους 929,31 m.

Επιπλέον, σε απόσταση ~ 6,5 km από το γήπεδο του Έργου βρίσκεται ο πλησιέστερος Σταθμός «Ασπρόπυργος» του προαστιακού σιδηρόδρομου, ενώ η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Σ.Σ. Ελευσίνας και Σ.Σ. Ασπροπύργου της γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.).