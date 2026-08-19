Τα πρώτα προειδοποιητικά «σήματα» για τον ελληνικό τουρισμό στέλνει η γερμανική αγορά

Οι νέες κρατήσεις υποχωρούν κατά 8,2% και οι πωλήσεις οργανωμένων ταξιδιών εμφανίζουν κάμψη στη μεγαλύτερη αγορά του ελληνικού τουρισμού - Στις last minute κρατήσεις ποντάρει η αγορά.

Σε περιορισμό των ταξιδιωτικών τους αποδράσεων και των σχετικών δαπανών φαίνεται να προχωρούν οι Γερμανοί ταξιδιώτες, καθώς οι ενδείξεις από τα γερμανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία παραπέμπουν σε μικρή μείωση των πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση των νέων κρατήσεων. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία, δεδομένης της σημασίας της γερμανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αν και οι φόβοι μετριάζονται από την έντονη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που χαρακτηρίζει τη φετινή σεζόν.

Μείωση των πωλήσεων στα γερμανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη έρευνα της ta.ts η οποία βασίζεται στα δεδομένα πολλών γερμανικών ταξιδιωτικών πρακτορείων. Σύμφωνα με αυτά οι τιμολογημένες πωλήσεις των γερμανικών ταξιδιωτικών πρακτορείων ήταν μειωμένος κατά 1,3% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο για τον σύνολο της χρονιάς - Ιανουάριος - Ιούλιος 2026 - ο κύκλος εργασιών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Ωστόσο υπήρξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ πακέτων διακοπών και ξενοδοχείων, αεροπορικών, οργανωμένων ταξιδιών ή και κρουαζιέρων.

Για παράδειγμα κατά 1,3% υποχώρησαν τον Ιούλιο και οι πωλήσεις οργανωμένων ταξιδιών (συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιέρων). Στην περίπτωση των οργανωμένων ταξιδίων βέβαια πτώση της τάξης του 4,9% καταγράφηκε και στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Πτώση της τάξης του 2% καταγράφηκε και στον όγκο πωλήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 με το πρόσημο βέβαια να παραμένει θετικό κατά 1,1% στο επτάμηνο. Ο αριθμός των εκδοθέντων εισιτηρίων μάλιστα υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,9%, ενώ σε σωρευτική βάση κατέγραψε μείωση 1,4%, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί μερικώς και στις ανατιμήσεις που έφερε στους αεροπορικούς ναύλους η γεωπολιτική κρίση.

Στον αντίποδα ισχυρή αύξηση - της τάξης του 13,5% - κατέγραψε τον Ιούλιο η κρουαζιέρα, με την άνοδο σε επίπεδο οκταμήνου η αύξηση υπολογίζεται σε 1,1%

Όσο για τις λοιπές πωλήσεις - κατηγορία που περιλαμβάνει συνήθως ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξιδιωτικές ασφάλειες, σιδηροδρομικά εισιτήρια ή και ξενοδοχειακές κρατήσεις που δεν πωλούνται ως μέρος ενός οργανωμένου πακέτου - αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση και κατά 6,1% το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026.

Φρενάρουν οι κρατήσεις για την συνέχεια

Η συνέχεια γεννά πρόσθετους προβληματισμούς καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τουριστικών κρατήσεων - που αφορά ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως τον Οκτώβριο του 2026, συμπεριλαμβανομένων των προκρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2025 - εμφανίζεται μειωμένο κατά 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Εξαίρεση αποτελεί και εδώ ο κλάδος της κρουαζιέρας όπου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κρατήσεων εμφανίζει αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το 2025.

Όσο για τις νέες τουριστικές κρατήσεις ο αριθμός τους εμφανίζεται μειωμένος κατά 8,2% τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, με την κρουαζιέρα μάλιστα να μην αποτελεί εξαίρεση, αφού οι νέες κρατήσεις υποχωρούν κατά 10,8% σε ετήσια βάση.

Το γεγονός επισφραγίζει τον προβληματισμό των Γερμανών για τη γεωπολιτική κρίση αλλά και την πληθωριστική που την συνοδεύει και η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τιμές της ενέργειας.

Οι πρώτες ενδείξεις στην ελληνική αγορά

Παρότι τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν αφορούν αποκλειστικά τη χώρας μας αλλά όλους τους προορισμούς που επιλέγουν οι Γερμανοί τουρίστες, αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, καθώς η γερμανική αγορά αποτελεί βασικό-τροφοδότη του κλάδου.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα έως και τον Μάιο - μήνα για τον οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΤτΕ, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία δεν είχε καμφθεί, η μέση δαπάνη των Γερμανών ωστόσο φάνηκε να περιορίζεται ενόψει αμφιβολιών για τον χειμώνα.

Για την ακρίβεια τον Μάιο οι αφίξεις Γερμανών τουριστών κατέγραψαν άνοδο κατά 14,6% και διαμορφώθηκε σε 692,7 χιλ. Ταξιδιώτες. Ωστόσο οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά μόλις 4,3% και διαμορφώθηκαν στα 484,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο πεντάμηνου (Ιανουάριος-Μάιος 2026), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά μόλις 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 760,8 εκατ. ευρώ σε αντίθεση για παράδειγμα με την Γαλλία που αυξήθηκαν κατά 13,3% , την Ιταλία που αυξήθηκαν κατά 27,6%, τις ΗΠΑ που ενισχύθηκαν κατά 19,4% και το Ηνωμένο Βασίλειο - την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του ελληνικού τουρισμού - οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του οποίου καταγράφηκαν αυξημένες κατά 50,9%.

Κι αυτό παρότι η ταξιδιωτική κίνηση από την Γερμανία ενισχύθηκε κατά 13,6% στο πεντάμηνο, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας (13,7% ) και χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας (14,2%) και του Ηνωμένου Βασιλείου ( 35,9%).

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η φετινή τουριστική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, εξέλιξη που θα μπορούσε να αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, πάντως, οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπέρ της μη παράτασης της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ιράν δεν ενισχύουν αυτό το σενάριο.