Στα 52,42 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα χρέη στο ΚΕΑΟ - 1,5 εκατ. οφειλέτες χρωστούν έως 15.000

Το 62,65% του χρέους (ποσό 32.844.013.420 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες πριν το 2009.

Στα 52.425.469.266 ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό χρέος των επαγγελματιών και αγροτών προς το ΚΕΑΟ στο τέλος του Ιουνίου, από 51.786.380.783 ευρώ που ήταν το α’ τρίμηνο 2026.

Η ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 9,6% το 2023, κατά 3,45% το 2024, κατά 2,7% το 2025 και κατά 2,5% το 2026 (σωρευτικά 18,2%) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, έχουν οδηγήσει πολλούς σε αδυναμία να καταβάλουν τις εισφορές τους, ακόμη και όταν επιλέγουν την πιο χαμηλή (φθηνή) ασφαλιστική κλάση.

Σύμφωνα με τη 2η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Κέντρου (Απρίλιος-Ιούνιος 2026), ενώ το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 31-12-2025 ήταν 51,3 δισ. ευρώ, στις 31-3-2026 ανήλθε στα 51,78 δισ. ευρώ, στις 30-6-2026 αυξήθηκε πάνω από μισό δισ. ευρώ και έφτασε στα 52,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν ίσο με το 1/4 του ΑΕΠ. Από το συνολικό ποσό των 52,4 δισ., τα 30.306.211.580 ευρώ αντιστοιχούν σε κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 22.119.257.686 ευρώ σε πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.

Μάλιστα το 37,35% του συνολικού χρέους (ποσό 19.581.455.846 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 62,65% (ποσό 32.844.013.420 ευρώ) δημιουργήθηκε από παλαιότερες οφειλέτες.

Όπως προκύπτει από αναλύσεις του ΚΕΑΟ, από τα 52,42 δισ. ευρώ που είναι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο περίπου τα 10,82 δισ. ευρώ είναι οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας. Οι οφειλές αυτές αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο ΚΕΑΟ, καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

37.188 νέοι οφειλέτες στο β' τρίμηνο

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 37.188 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 20.219 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 97 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 1 οφειλέτης από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 126 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 460 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 82.623 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ (εκ των οποίων 82.537 από το ΤΕΚΑ).

Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 εντάχθηκαν 140.714 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 78.267.125 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Ποιοι χρωστούν ποσά έως 15.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.476.505 οφειλέτες (69,73% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

Το 84,47% των οφειλετών (1.788.473 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας, ενώ μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 311.968 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 ευρώ ο καθένας (12,49% του τρέχοντος υπολοίπου). Αντίστοιχα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 97.102 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (13,08% του τρέχοντος υπολοίπου).

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (3.029 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,68% του υπόλοιπου οφειλών).

Αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν σε πλήθος τις 1.154.712 για οφειλές ύψους περίπου 9,65 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις εντός του τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος 2026) ανέρχονται σε 450.343.924 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου έχουν εισπραχθεί συνολικά 15.967.514.464 ευρώ.