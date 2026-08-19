Τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ - Νότιας Κορέας συντομεύονται κατά 6 ημέρες

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα κοινά γυμνάσια «δαπανηρά» και κρίνοντας πως στέλνουν «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα.

Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον, που άρχισαν προχθές Δευτέρα, θα συντομευτούν κατά έξι ημέρες και θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επιφυλάξεις γι’ αυτά.

«Αποφασίσουμε να προσαρμόσουμε τη διάρκεια της άσκησης», που έχει βαφτιστεί «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί», ανέφερε το επιτελείο σε ανακοίνωσή του. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο τα κοινά γυμνάσια να διαρκέσουν 11 ημέρες, ως την 27η Αυγούστου.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ κατέλαβε εξαπίνης τη Σεούλ, ιστορικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τα κοινά γυμνάσια «δαπανηρά» και κρίνοντας πως στέλνουν «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά «πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ» δεν είναι «απειλητική», αντίθετα επιδεικνύει «σεβασμό», όπως τόνισε μέσω Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης την «πολύ καλή σχέση» του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για να δικαιολογήσει τη «μεγάλη» μείωση της συμμετοχής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στα ετήσια γυμνάσια, καθώς δεν μπορούσε να την ακυρώσει, ήταν πολύ αργά γι’ αυτό.

Βασικός σκοπός των ασκήσεων δεν είναι πάντως «να αντιμετωπιστεί κάποια συγκεκριμένη οντότητα ως αντίπαλος, αλλά να προασπιστεί, με ασφάλεια και ειρήνη, η καθημερινή ζωή του πληθυσμού», διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Πριν ανακοινωθεί η μείωση της διάρκειάς τους, το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων κατήγγειλε τις κοινές ασκήσεις, χωρίς να αναφερθεί στη «μείωση» της αμερικανικής συμμετοχής που ανέφερε ότι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα για να εξουδετερώσουμε τις στρατιωτικές απειλές εχθρικών δυνάμεων με πιο διάφανη δράση», ανέφερε ο τίτλος σχολίου της σύνταξης του KCNA, που πρόσθεσε ότι οι ασκήσεις εγείρουν «την πιο άμεσα και ανοικτή απειλή» για τη Βόρεια Κορέα και «την περιφερειακή ασφάλεια».

Αναμενόταν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο των γυμνασίων 18.000 μέλη των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων και μέρος της αμερικανικής δύναμης της Νότιας Κορέας, που διαθέτει 28.500 μέλη.

Οι ασκήσεις, που άρχισαν τη Δευτέρα, διεξάγονται με φόντο την εμπειρία που απέκτησαν οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μερικές ημέρες πριν αρχίσουν τα γυμνάσια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ