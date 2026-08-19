Ακίνητα: Ο «χάρτης» των τιμών σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος - Οι top προορισμοί

Ανοδικές τάσεις στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, με σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε επιμέρους προορισμούς των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Η εικόνα της αγοράς κατοικίας στα ελληνικά νησιά το 2ο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με Spitogatos data report

Η ανοδική πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά συνεχίζεται και το 2026. Κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, στα Νησιά του Αιγαίου η ΜΖΤ πώλησης διαμορφώθηκε στις 2.941 €/τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%. Στα Νησιά του Ιονίου, η ΜΖΤ ανήλθε στις 2.531 €/τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ στην Κρήτη διαμορφώθηκε στις 2.250 €/τ.μ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των παραπάνω γεωγραφικών ενοτήτων, κατά 6,9%.

Σε βάθος πενταετίας, η εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών είναι ακόμη πιο έντονη. Από το 2ο τρίμηνο του 2021 έως το 2ο τρίμηνο του 2026, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 50%. Όπως προκύπτει, τα ελληνικά νησιά αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς τόσο για τους Έλληνες όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην αγορά κατοικίας.

Η ποικιλομορφία των νησιωτικών συμπλεγμάτων αντικατοπτρίζεται και στην αγορά κατοικίας, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το 2ο τρίμηνο του 2026, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights για την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, αλλά και τις επιμέρους τάσεις που καταγράφονται στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Η εικόνα στις Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται διαχρονικά στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας κοσμοπολίτικα νησιά με πιο ήσυχες και εναλλακτικές επιλογές. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε νησιού διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό τοπίο, το οποίο αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις στα επιμέρους νησιά. Μικρές ετήσιες μειώσεις, της τάξης του 1%-6%, καταγράφονται στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο, ενώ η Νάξος παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Στον αντίποδα, η Αμοργός και η Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις εντονότερες ετήσιες αυξήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Αντίπαρο ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, σε μια αγορά με σημαντικά μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών προς πώληση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της διαθέσιμης προσφοράς στην Αντίπαρο, καθώς από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση το 2ο τρίμηνο του 2026, τα 104 αφορούν νεόδμητες κατοικίες. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Κυκλάδες καταγράφουν η Αντίπαρος, με ΜΖΤ στα 7.600 €/τ.μ., η Μύκονος, με ΜΖΤ στα 7.059 €/τ.μ., και η Πάρος, με ΜΖΤ στα 5.263 €/τ.μ.

Γιατί ξεχωρίζουν τα Επτάνησα

Όπως αναφέρεται, τα Επτάνησα ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά τους, αποτελώντας σταθερά δημοφιλή επιλογή τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για τα νησιά του Ιονίου αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών κινούνται ανοδικά στα περισσότερα Επτάνησα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μόνο τα Κύθηρα να καταγράφουν ετήσια μείωση στη ΜΖΤ. Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά. Οι Παξοί καταγράφουν την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, στα 3.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Λευκάδα με ΜΖΤ στα 3.302 €/τ.μ. και η Κεφαλονιά με ΜΖΤ 2.531 €/τ.μ.

Δημοφιλής προορισμός οι Σποράδες

Με το καταπράσινο φυσικό τοπίο, τις χαρακτηριστικές παραλίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε νησιού, οι Σποράδες αποτελούν έναν δημοφιλή προορισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης παρουσιάζουν σχετικά ήπιες ετήσιες μεταβολές στα περισσότερα νησιά των Σποράδων. Η Σκιάθος παραμένει το νησί των Σποράδων με την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, η οποία διαμορφώνεται στα 3.521 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με ΜΖΤ 2.667 €/τ.μ., η Σκύρος με ΜΖΤ 2.402 €/τ.μ. και η Σκόπελος με ΜΖΤ 2.154 €/τ.μ.

Μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, συνδυάζει πλούσια ιστορία, ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πληθώρα διαφορετικών προορισμών, διατηρώντας το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, ανοδικά κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Κρήτης, με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να καταγράφουν ετήσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εξακολουθεί να καταγράφει η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ 3.102 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ρεθύμνου με ΜΖΤ 2.202 €/τ.μ., η Π.Ε. Ηρακλείου με ΜΖΤ 2.200 €/τ.μ. και η Π.Ε. Λασιθίου με ΜΖΤ 1.944 €/τ.μ.

Τι συμβαίνει στα Νησιά Βορείου Αιγαίου

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέχει η Ικαρία, με τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής, τις παραδόσεις και τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταγράφουν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η Ικαρία διατηρεί την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης, η οποία διαμορφώνεται στις 1.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Χίος με 1.533 €/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 €/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 €/τ.μ.

Η δυναμική των Δωδεκανήσων

Με τον ιδιαίτερο νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και την πλούσια ιστορική τους κληρονομιά, τα Δωδεκάνησα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δυναμική τους αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας, όπου κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 καταγράφονται διαφορετικές τάσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν η Λέρος και η Κάλυμνος, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με την αύξηση στη Λέρο να διαμορφώνεται άνω του 30% και στην Κάλυμνο να διαμορφώνεται κοντά στο 20%. Στην κορυφή των Δωδεκανήσων ως προς τις μέσες ζητούμενες τιμές βρίσκεται σταθερά η Πάτμος, με ΜΖΤ πώλησης 5.000 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 €/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 €/τ.μ.