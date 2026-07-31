Ευρωαγορές: «Ξεφούσκωσαν» στο τέλος της ημέρας

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις μετρήσεις πληθωρισμού του Ιουλίου από την Ευρωζώνη που «τσίμπησε» στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο.

Έχασαν την δυναμική τους στο κλείσιμο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις μετρήσεις πληθωρισμού του Ιουλίου από την Ευρωζώνη που «τσίμπησε» στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο, καθώς και τα αποτελέσματα των κολοσσών της τεχνολογίας, Microsoft και Amazon που βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας.

Ειδικότερα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,12% στις 649,19 μονάδες, αν παρόλο που ενδοσυνεδριακά είχε σκαρφαλώσει σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 0,34% στις 6.366 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε ήπια άνοδο 0,07% στις 25.630 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,28% στις 8.509 μονάδες. Στη βρετανική πρωτεύουσα, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,27% στις 10.868 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ολοκλήρωσε κατά +0,13% υψηλότερα στις 52.172 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 0,13% στις 19.782 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της NatWest Group σκαρφάλωσε 3,22%, αφού αναβάθμισε το guidance της για ολόκληρο το έτος και θα εξετάσει τις επαναγορές νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η Engie πρόσθεσε 4% καθώς η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας αναθεώρησε επί τα βελτίω το outlook για το σύνολο του 2026.

Η Credit Agricole αναρριχήθηκε 2,6% αφότου η γαλλική τράπεζα πέτυχε ισχυρά έσοδα, ενώ ο βραχίονας διαχείρισης assets της κατέγραψε κέρδη ρεκόρ.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Novo Nordisk υποχώρησε έως και 10% την Παρασκευή, αφού η φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι μια κλινική δοκιμή φαρμάκου για την καρδιά σε προχωρημένο στάδιο απέτυχε να μειώσει τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο.

Στη Γερμανία, αποτυπώθηκαν επίμονες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τις μελλοντικές συζητήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα σημειώνει τεράστια κέρδη το β' τρίμηνο, επωφελούμενη από τα κέρδη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις των μετοχών. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ferrari, κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, καταγράφει άνοδο μετά την αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη του έτους, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για προσαρμοσμένα μοντέλα και την ισχυρή τιμολογιακή της δύναμη.