Τετραετές σχέδιο για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο τραπέζι παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας μετά το νέο κύμα ανατιμήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ένα ολιστικό πακέτο παρεμβάσεων το οποίο θα απλώνεται σε ορίζοντα τετραετίας και θα συνδυάζει φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και στοχευμένες κινήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό κορμό του κυβερνητικού προγράμματος έως το 2030, με τις παρεμβάσεις να ενεργοποιούνται σταδιακά ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία της οικονομίας.

Το εύρος των παρεμβάσεων για το 2027 θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στα επίπεδα του 1,2 - 1,4 δισ. ευρώ αλλά δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί τελικά παραπάνω ίσως και να πλησιάσει τα 2 δισ. ευρώ, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει (OPEN) ότι η κυβέρνηση θα μοιράσει «μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας».

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι συνταξιούχοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και τα νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια.

Μέτρα για ανατιμήσεις

Παράλληλα, το νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια, μετά την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι και του φυσικού αερίου οδηγεί την κυβέρνηση στην εξέταση νέων παρεμβάσεων. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις. Με την κυβέρνηση να έχει κρατήσει στο δημοσιονομικό «κουμπαρά» περίπου 200 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την ένταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Γεμίζει» το καλάθι της ΔΕΘ

Στο πακέτο της ΔΕΘ, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με μια επαγγελματική ομάδα που αντέδρασε έντονα στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ έδωσε το στίγμα αναφέροντας ότι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από το βήμα της ΔΕΘ φέτος, θα αφορούν «πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους».

Ο σχεδιασμός για τους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει:

Μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου της επόμενης χρήσης, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το ποσοστό ανέρχεται στο 55%. Υπάρχουν σενάρια που προβλέπουν μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες ακόμη και κάτω από το 40%.

Kατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Για το 2027 έχει ανακοινωθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα αλλά δεν αποκλείεται η μείωση να είναι μεγαλύτερη.

«Λίφτινγκ» στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, το οποίο αφορά περίπου 670.000 αυτοαπασχολούμενους. Η κυβέρνηση εξετάζει τη σταδιακή υποχώρηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, με τελικό στόχο ακόμη και την πλήρη κατάργησή του μέσα στην επόμενη τετραετία.

Σε δεύτερο χρόνο, μέσα στην επόμενη τετραετία αναμένεται να εξεταστεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από 22% σε 20%.

Εισοδηματικές ενισχύσεις

Για τον κατώτατο μισθό εξετάζονται σενάρια να διαμορφωθεί πάνω από τα 950 ευρώ, αύξηση η οποία αναμένεται να φέρει οριζόντια αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2027. Για τους συνταξιούχους εξετάζεται η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ.

Στεγαστικό πρόβλημα

Το στεγαστικό παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, καθώς η αύξηση των ενοικίων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά. Στο τραπέζι βρίσκονται νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις για τα εισοδήματα από ενοίκια αλλά και παράταση και ενδεχομένως ενίσχυση των κινήτρων για να ανοίξουν και να πέσουν στην αγορά περισσότερες κλειστές κατοικίες.