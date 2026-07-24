Πετρέλαιο: Κέρδη 10% για το Brent σε εβδομαδιαία βάση, 8% το WTI

Πτώση στα επίπεδα του 4% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη ενώ παράλληλα έγινε γνωστό πως το Πακιστάν ψάχνει τρόπο να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ μετά από κινεζική πρωτοβουλία.

Πτώση στα επίπεδα του 4% κατέγραψαν οι τιμές του Brent την Παρασκευή, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη ενώ παράλληλα έγινε γνωστό πως το Πακιστάν ψάχνει τρόπο να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ μετά από κινεζική πρωτοβουλία. Επίσης, η αγορά μοιάζει να ηρέμησε περαιτέρω μετά και από την διαβεβαίωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν σε τάνκερ την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν σχεδόν 4% στα 96,78 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ξεπεράσει τα 100 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση για πρώτη φορά από τον Μάιο. Το συμβόλαιο κέρδισε σχεδόν 10% σε εβδομαδιαία βάση στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν 3% στα 89,31 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο άνοδο περίπου 8% στην εβδομάδα.

«Οι Κινέζοι είναι δυσαρεστημένοι επειδή οι επιθέσεις του Ιράν σε άλλα κράτη του Κόλπου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ πλήττουν τα συμφέροντά τους», δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν, στοχεύοντας ανάμεσα στα άλλα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drone, δίκτυα επικοινωνιών.

Η Centcom δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να «μειώσουν περαιτέρω την απειλή που θέτει το Ιράν για τους πολιτικούς ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ».

«Η διεθνής πλωτή οδός παραμένει ανοιχτή για διέλευση παρά τις πρόσφατες επιθέσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να πλοηγούνται ελεύθερα στο στενό με την υποστήριξη του στρατού των ΗΠΑ», ανέφερε η στρατιωτική μονάδα σε ανακοίνωσή της.

Ο Τζιοβάνι Σταουβόνο, στρατηγικός αναλυτής στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε χθες ότι οι αγορές ενδέχεται να υπερεκτιμούν την ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου από τη σύγκρουση.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι η διαδικασία ανάκαμψης της παραγωγής στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο αργή από ό,τι προβλέπει η αγορά, καθώς απαιτεί αύξηση των εισερχόμενων πλοίων», είπε. «Με την επανέναρξη της σύγκρουσης, αυτές οι ροές παραμένουν μειωμένες. Αυτό θα πρέπει να διατηρήσει την αγορά πετρελαίου σφιχτή και τις τιμές υποστηριζόμενες».

Η UBS προβλέπει ότι το αργό πετρέλαιο Brent θα υποχωρήσει στα 85 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους.

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι κάθε επιπλέον μήνας διακοπής της προσφοράς πετρελαίου θα προσέθετε περίπου 7 έως 8 δολάρια το βαρέλι στο Brent, ανεβάζοντας τις μηνιαίες μέσες τιμές σε περίπου 114 δολάρια το βαρέλι εάν οι διακοπές παραταθούν σε τρεις μήνες.