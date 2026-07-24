Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στη Google: «Δεν είμαστε ο κουμπαράς της Ευρώπης»

Νέα «πυρά» εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου 1 δισ. δολαρίων που επέβαλε στην Google.

Νέα «πυρά» εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου 1 δισ. δολαρίων που επέβαλε στην Google.

Απείλησε τις Βρυξέλλες με επιπλέον δασμούς, μετά την επιβάρυνση 10% που επέβαλλε σε 60 χώρες σήμερα, ενώ προανήγγειλε έρευνα του Άρθρου 301.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ της Ευρώπης ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Επίσης, κατηγόρησε την ευρωπαϊκή ηγεσία ότι «ληστεύει» τις αμερικανικές εταιρίες και κατ’ επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει πάλι και, όπως συνήθως, βάζει στο στόχαστρο άμεσα ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανέναν λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Amazon ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και καταπληκτικός όμιλος, τιμωρήθηκε ξανά με πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς εξήγηση. Αυτό ανεβάζει το συνολικό ποσό των προστίμων προς τη Google σε πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αυτή η παράνομη και άκρως μεροληπτική πρακτική ξεκίνησε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της κυβέρνησης του «Υπναρά Τζο» Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ» της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν! Παρακαλώ θεωρήστε αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ ως δήλωση ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως έρευνα βάσει του Άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για αυτή την παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία την έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Οι κυρώσεις θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε ότι θα επιβληθεί, το συντομότερο δυνατό, ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ εις βάρος της.»