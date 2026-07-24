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Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθι στη Χοντάιντα

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Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθι στη Χοντάιντα
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Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθι στην περιοχή.

Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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tags:
Υεμένη
Χούθι
Σαουδική Αραβία
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